https://ria.ru/20211116/vyplaty-1759244459.html

В Хакасии продлили срок выплат пожилым, привившимся от COVID-19

В Хакасии продлили срок выплат пожилым, привившимся от COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021

В Хакасии продлили срок выплат пожилым, привившимся от COVID-19

В Хакасии продлен срок выплат единовременной материальной поддержки людям старше 60 лет, привившимся от коронавируса, сообщается на странице главы республики... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:58

2021-11-16T10:58

2021-11-16T10:58

распространение коронавируса

общество

республика хакасия

здоровье - общество

коронавирусы

валентин коновалов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. В Хакасии продлен срок выплат единовременной материальной поддержки людям старше 60 лет, привившимся от коронавируса, сообщается на странице главы республики Валентина Коновалова в социальной сети "ВКонтакте".В конце октября региональное министерство труда сообщало, что жители Хакасии старше 60 лет получат по 500 рублей за вакцинацию от COVID-19. На конец октября в списках значилось 3650 человек в возрасте 60 лет и старше, которые вакцинировались с 11 по 28 октября."Срок выплат единовременной материальной поддержки для граждан старше 60 лет, поставивших прививку от COVID-19, продлён до 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.По последним данным Минтруда и соцзащиты республики, 5609 человек 60+ получили выплаты на общую сумму 2,8 миллиона рублей.

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика хакасия, здоровье - общество, коронавирусы, валентин коновалов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19