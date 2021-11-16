https://ria.ru/20211116/vrachi-1759217872.html
Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства - РИА Новости, 16.11.2021
Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
Предусмотренные Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) средства на повышение зарплат врачей в 2021 году в сумме 18,3 миллиарда рублей в первом... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T03:36
2021-11-16T03:36
2021-11-16T03:36
общество
москва
счетная палата рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Предусмотренные Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) средства на повышение зарплат врачей в 2021 году в сумме 18,3 миллиарда рублей в первом полугодии использованы лишь на 2,7%, говорится в отчете Счетной палаты.ФОМС с 2019 года реализует программу софинансирования расходов на оплату труда врачей и медицинского персонала за счет средств нормированного страхового запаса (НСЗ). Это специальный резерв фонда, созданные на случай внезапных проблем и задач. Аудиторы проанализировали эту программу и пришли к выводу, что она реализуется недостаточно эффективно.Программа софинансирования призвана ликвидировать кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Для этого среднюю зарплату младшего и среднего медицинского персонала планировалось поднять до 100% от среднего уровня в регионе, а врачей с высшим образованием – до 200% от этого уровня. Однако достичь эту цель пока не удалось, отмечают аудиторы.Так, по их данным, в 2019 году из планируемых почти 25 тысяч медработников зарплату за счет средств НСЗ получили только 9,8 тысячи человек или 39%, в 2020 году – 27%, или 7 тысяч медработников из прогнозируемых 25 тысяч, в первом полугодии 2021 года – всего 7% или 2,8 тысячи медработников из 39,2 тысяч. Сокращается и количество медорганизаций, участвующих в программе: если в 2019 году поддержкой пользовались 2803 учреждения, то в первом полугодии 2021 года их число уменьшилось до 2042.Главную причину СП видит в неэффективном механизме планирования и распределения средств НСЗ: деньги распределяются без учёта потребности регионов в медработниках. Другая причина – недостатки действующих нормативных правовых актов. К примеру, принятый в феврале 2021 года приказ Минздрава лишил часть учреждений возможности пользоваться такой поддержкой из-за несоответствия установленным требованиям, хотя раньше они принимали участие в программе.
https://ria.ru/20211116/lekarstva-1759211911.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76498e4ecac7885e00a5e90a6220624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, счетная палата рф, россия
Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
Счетная палата: средства на повышение зарплат врачей в 2021 году использованы всего на 3%
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Предусмотренные Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) средства на повышение зарплат врачей в 2021 году в сумме 18,3 миллиарда рублей в первом полугодии использованы лишь на 2,7%, говорится в отчете Счетной палаты
.
ФОМС с 2019 года реализует программу софинансирования расходов на оплату труда врачей и медицинского персонала за счет средств нормированного страхового запаса (НСЗ). Это специальный резерв фонда, созданные на случай внезапных проблем и задач. Аудиторы проанализировали эту программу и пришли к выводу, что она реализуется недостаточно эффективно.
"В 2019 году из предусмотренных на реализацию мероприятия по софинансированию расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и СМП (среднего медицинского персонала) 12,3 миллиарда рублей использовано 3,1 миллиарда рублей (или 25%). В 2020 году из 18,3 миллиарда рублей использовано 2,8 миллиарда рублей (или 15,3%). По итогам первого полугодия 2021 года из 18,3 миллиарда рублей использовано 0,5 миллиарда рублей (или 2,7%)", - говорится в отчете.
Программа софинансирования призвана ликвидировать кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Для этого среднюю зарплату младшего и среднего медицинского персонала планировалось поднять до 100% от среднего уровня в регионе, а врачей с высшим образованием – до 200% от этого уровня. Однако достичь эту цель пока не удалось, отмечают аудиторы.
Так, по их данным, в 2019 году из планируемых почти 25 тысяч медработников зарплату за счет средств НСЗ получили только 9,8 тысячи человек или 39%, в 2020 году – 27%, или 7 тысяч медработников из прогнозируемых 25 тысяч, в первом полугодии 2021 года – всего 7% или 2,8 тысячи медработников из 39,2 тысяч. Сокращается и количество медорганизаций, участвующих в программе: если в 2019 году поддержкой пользовались 2803 учреждения, то в первом полугодии 2021 года их число уменьшилось до 2042.
Главную причину СП видит в неэффективном механизме планирования и распределения средств НСЗ: деньги распределяются без учёта потребности регионов в медработниках. Другая причина – недостатки действующих нормативных правовых актов. К примеру, принятый в феврале 2021 года приказ Минздрава лишил часть учреждений возможности пользоваться такой поддержкой из-за несоответствия установленным требованиям, хотя раньше они принимали участие в программе.