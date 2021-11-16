https://ria.ru/20211116/vaktsina-1759319397.html

В Ленинградскую область поступил "Спутник Лайт"

В Ленинградскую область поступил "Спутник Лайт" - РИА Новости, 16.11.2021

В Ленинградскую область поступил "Спутник Лайт"

Крупная партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 51 тысяча доз поступила в Ленинградскую область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:35

2021-11-16T16:35

2021-11-16T16:35

распространение коронавируса

общество

ленинградская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754320259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36ea70e6e462bf5d8594252abd5610a2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Крупная партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 51 тысяча доз поступила в Ленинградскую область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."На склад основного лекарственного оператора региона "Ленфарм" поступила партия объемом 51 тысяча комплектов", - говорится в сообщении.До конца недели вакцина появится в районных больницах, затем будет распределена по прививочным пунктам."В медицинских учреждениях региона в последнее время наблюдался дефицит данной вакцины. По рекомендациям Минздрава и с учетом опыта использования вакцины, "Спутник Лайт" показан людям с ранее перенесенной инфекцией COVID-19, а также для повторной вакцинации ранее привитых. Остальным же пациентам для первичной вакцинации применяются вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", - отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, слова которого приводятся в сообщении.В Ленинградской области в настоящее время прививку от коронавируса сделали 772 792 человека, из них полностью привиты 664 806 жителей. Повторную вакцинацию прошли 52 078 человек. В регионе работает 111 пунктов вакцинации.Как отмечается в сообщении, в регионе развернуто 2508 коек для пациентов с COVID-19, из них свободны 626 коек. Медики отмечают, что большинство госпитализируемых пациентов не прошли вакцинацию.

https://ria.ru/20211116/sputnik-1759284676.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ленинградская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"