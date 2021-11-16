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В Ленинградскую область поступил "Спутник Лайт"
В Ленинградскую область поступил "Спутник Лайт" - РИА Новости, 16.11.2021
В Ленинградскую область поступил "Спутник Лайт"
Крупная партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 51 тысяча доз поступила в Ленинградскую область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:35
2021-11-16T16:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Крупная партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 51 тысяча доз поступила в Ленинградскую область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."На склад основного лекарственного оператора региона "Ленфарм" поступила партия объемом 51 тысяча комплектов", - говорится в сообщении.До конца недели вакцина появится в районных больницах, затем будет распределена по прививочным пунктам."В медицинских учреждениях региона в последнее время наблюдался дефицит данной вакцины. По рекомендациям Минздрава и с учетом опыта использования вакцины, "Спутник Лайт" показан людям с ранее перенесенной инфекцией COVID-19, а также для повторной вакцинации ранее привитых. Остальным же пациентам для первичной вакцинации применяются вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", - отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, слова которого приводятся в сообщении.В Ленинградской области в настоящее время прививку от коронавируса сделали 772 792 человека, из них полностью привиты 664 806 жителей. Повторную вакцинацию прошли 52 078 человек. В регионе работает 111 пунктов вакцинации.Как отмечается в сообщении, в регионе развернуто 2508 коек для пациентов с COVID-19, из них свободны 626 коек. Медики отмечают, что большинство госпитализируемых пациентов не прошли вакцинацию.
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общество, ленинградская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт"
16:35 16.11.2021
 
В Ленинградскую область поступил "Спутник Лайт"

В Ленинградскую область поступила партия "Спутника Лайт" объемом 51 тысяча комплектов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула препарата против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в руке медика
Ампула препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт в руке медика - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Крупная партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 51 тысяча доз поступила в Ленинградскую область, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"На склад основного лекарственного оператора региона "Ленфарм" поступила партия объемом 51 тысяча комплектов", - говорится в сообщении.
До конца недели вакцина появится в районных больницах, затем будет распределена по прививочным пунктам.
"В медицинских учреждениях региона в последнее время наблюдался дефицит данной вакцины. По рекомендациям Минздрава и с учетом опыта использования вакцины, "Спутник Лайт" показан людям с ранее перенесенной инфекцией COVID-19, а также для повторной вакцинации ранее привитых. Остальным же пациентам для первичной вакцинации применяются вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", - отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, слова которого приводятся в сообщении.
В Ленинградской области в настоящее время прививку от коронавируса сделали 772 792 человека, из них полностью привиты 664 806 жителей. Повторную вакцинацию прошли 52 078 человек. В регионе работает 111 пунктов вакцинации.
Как отмечается в сообщении, в регионе развернуто 2508 коек для пациентов с COVID-19, из них свободны 626 коек. Медики отмечают, что большинство госпитализируемых пациентов не прошли вакцинацию.
Ампулы препарата против коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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