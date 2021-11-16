https://ria.ru/20211116/urozhay-1759283109.html
Ленинградская область перевыполнила план по сбору урожая
Ленинградская область перевыполнила план по сбору урожая - РИА Новости, 16.11.2021
Ленинградская область перевыполнила план по сбору урожая
Несмотря на нестабильные погодные условия, в Ленинградской области перевыполнены показатели сбора зерна, рапса и плодово-ягодных культур, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:51
2021-11-16T13:51
2021-11-16T13:51
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Несмотря на нестабильные погодные условия, в Ленинградской области перевыполнены показатели сбора зерна, рапса и плодово-ягодных культур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, очень жаркое начало лета и холодные август с сентябрем не помешали аграриям выполнить план. По данным профильного комитета, в сельскохозяйственных организациях области собрано 63 тысячи тонн картофеля, 62 тысячи тонн овощей, 138,4 тысяч тонн зерновых культур (102% к показателю госпрограммы), 7,8 тысячи тонн рапса (113% к плану), 186 тонн плодов и ягод, что на 20% больше урожая прошлого года, заготовлено 366 тысяч тонн кормовых единиц кормов, на 57% больше потребности на зимне-стойловый период. Под урожай 2022 года посеяно 13,1 тысячи гектаров озимых зерновых (140% к 2020 году) и 3 тысячи гектаров рапса (176% к 2020 году).Кроме того, под урожай будущего года уже посеяно 16,1 тысячи гектаров озимых культур, что на 45% выше прошлого года."В этом году мы увеличиваем объем озимых культур, потому что это дает нам стабильный урожай и высокую продуктивность. Применение современных агротехнологий позволяет нашему региону в зоне рискованного земледелия обеспечивать высокие показатели в сельском хозяйстве", – процитировали в пресс-службе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.В обладминстарции уточнили, что хорошим результатам в условиях сложных погодных условий этого года способствовали системная господдержка, которая позволила прибрести современную высокоэффективную технику, а также опыт и мастерство аграриев, применяющих современных технологий и сорта растений. Отметим, что в 2021 году хозяйствам области уже доведено 3,9 миллиарда рублей средств государственной поддержки, в том числе 1,2 миллиарда рублей – в отрасль растениеводства.
https://ria.ru/20211026/natsproekt-1756313898.html
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Несмотря на нестабильные погодные условия, в Ленинградской области перевыполнены показатели сбора зерна, рапса и плодово-ягодных культур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, очень жаркое начало лета и холодные август с сентябрем не помешали аграриям выполнить план. По данным профильного комитета, в сельскохозяйственных организациях области собрано 63 тысячи тонн картофеля, 62 тысячи тонн овощей, 138,4 тысяч тонн зерновых культур (102% к показателю госпрограммы), 7,8 тысячи тонн рапса (113% к плану), 186 тонн плодов и ягод, что на 20% больше урожая прошлого года, заготовлено 366 тысяч тонн кормовых единиц кормов, на 57% больше потребности на зимне-стойловый период. Под урожай 2022 года посеяно 13,1 тысячи гектаров озимых зерновых (140% к 2020 году) и 3 тысячи гектаров рапса (176% к 2020 году).
Кроме того, под урожай будущего года уже посеяно 16,1 тысячи гектаров озимых культур, что на 45% выше прошлого года.
"В этом году мы увеличиваем объем озимых культур, потому что это дает нам стабильный урожай и высокую продуктивность. Применение современных агротехнологий позволяет нашему региону в зоне рискованного земледелия обеспечивать высокие показатели в сельском хозяйстве", – процитировали в пресс-службе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
.
В обладминстарции уточнили, что хорошим результатам в условиях сложных погодных условий этого года способствовали системная господдержка, которая позволила прибрести современную высокоэффективную технику, а также опыт и мастерство аграриев, применяющих современных технологий и сорта растений. Отметим, что в 2021 году хозяйствам области уже доведено 3,9 миллиарда рублей средств государственной поддержки, в том числе 1,2 миллиарда рублей – в отрасль растениеводства.