https://ria.ru/20211116/unichtozhenie-1759328644.html
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанской техники
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанской техники - РИА Новости, 16.11.2021
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанской техники
Министерство обороны Армении опубликовало во вторник кадры уничтожение военной техники Азербайджана на границе, где, по данным ведомства, идут локальные бои. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:03
2021-11-16T17:03
2021-11-16T17:11
в мире
видео
армения
азербайджан
мид армении
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759319570_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98739cfbf791f8e398495ea30a42197f.jpg
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении опубликовало во вторник кадры уничтожение военной техники Азербайджана на границе, где, по данным ведомства, идут локальные бои.Видео опубликовано в YouTube-канале медиаресурса минобороны - "Зинуж Медиа".Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
https://ria.ru/20211116/armeniya-1759325875.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759319570_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1519f32b93411e78665b7cf037b591e4.jpg
Уничтожение военной техники Азербайджана в Армении
Первые кадры с места уничтожения военной техники Азербайджана вторгшейся на территорию Армении. Бои идут в восточной приграничной зоне Армении.
2021-11-16T17:03
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, видео, армения, азербайджан, мид армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:03 16.11.2021 (обновлено: 17:11 16.11.2021)
Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанской техники
Минобороны Армении опубликовало кадры уничтожения азербайджанской техники на границе