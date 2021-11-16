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Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанской техники

Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанской техники - РИА Новости, 16.11.2021

Минобороны Армении показало кадры уничтожения азербайджанской техники

Министерство обороны Армении опубликовало во вторник кадры уничтожение военной техники Азербайджана на границе, где, по данным ведомства, идут локальные бои. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:03

2021-11-16T17:03

2021-11-16T17:11

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Армении опубликовало во вторник кадры уничтожение военной техники Азербайджана на границе, где, по данным ведомства, идут локальные бои.Видео опубликовано в YouTube-канале медиаресурса минобороны - "Зинуж Медиа".Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на провокации армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

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Уничтожение военной техники Азербайджана в Армении Первые кадры с места уничтожения военной техники Азербайджана вторгшейся на территорию Армении. Бои идут в восточной приграничной зоне Армении. 2021-11-16T17:03 true PT0M18S

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