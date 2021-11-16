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ЕС обсуждает создание военной тренировочной миссии на Украине
ЕС обсуждает создание военной тренировочной миссии на Украине - РИА Новости, 16.11.2021
ЕС обсуждает создание военной тренировочной миссии на Украине
Евросоюз продолжает обсуждать создание военной тренировочной миссии на Украине, это может занять время, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:08
2021-11-16T19:16
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Евросоюз продолжает обсуждать создание военной тренировочной миссии на Украине, это может занять время, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."Поскольку у ЕС нет собственных военных возможностей, мы зависим от того, что нам предоставляют государства-члены. Иногда у нас нет необходимых нам ресурсов. К примеру, сейчас мы обсуждаем запуск тренировочной миссии на Украине, и это занимает достаточно много времени - у нас очень длительные процедуры, мы очень много обсуждаем", - сказал он по итогам заседания Совета глав минобороны Евросоюза.Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что ожидает развертывание военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу. Отмечается, что реализация данного проекта позволит привлечь помощь в процессе реформирования системы военного образования вооруженных сил Украины. Планируется привлечение 30 постоянных советников от Евросоюза.При этом Москва призвала Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развертывания военно-тренировочной миссии на Украине, так как она будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе.Подобные тренировочные миссии Евросоюза действуют в различных государствах, в том числе в Мали и ЦАР. В июле этого года Совет Евросоюза утвердил решение о направлении военной тренировочной миссии в Мозамбик для содействия властям в борьбе с терроризмом.
https://ria.ru/20211116/konflikt-1759280457.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, жозеп боррель
19:08 16.11.2021 (обновлено: 19:16 16.11.2021)
 
ЕС обсуждает создание военной тренировочной миссии на Украине

Боррель: ЕС продолжает обсуждать создание военной тренировочной миссии на Украине

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Евросоюз продолжает обсуждать создание военной тренировочной миссии на Украине, это может занять время, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Поскольку у ЕС нет собственных военных возможностей, мы зависим от того, что нам предоставляют государства-члены. Иногда у нас нет необходимых нам ресурсов. К примеру, сейчас мы обсуждаем запуск тренировочной миссии на Украине, и это занимает достаточно много времени - у нас очень длительные процедуры, мы очень много обсуждаем", - сказал он по итогам заседания Совета глав минобороны Евросоюза.
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Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что ожидает развертывание военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу. Отмечается, что реализация данного проекта позволит привлечь помощь в процессе реформирования системы военного образования вооруженных сил Украины. Планируется привлечение 30 постоянных советников от Евросоюза.
При этом Москва призвала Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развертывания военно-тренировочной миссии на Украине, так как она будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе.
Подобные тренировочные миссии Евросоюза действуют в различных государствах, в том числе в Мали и ЦАР. В июле этого года Совет Евросоюза утвердил решение о направлении военной тренировочной миссии в Мозамбик для содействия властям в борьбе с терроризмом.
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