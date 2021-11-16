https://ria.ru/20211116/ukraina-1759357499.html

ЕС обсуждает создание военной тренировочной миссии на Украине

ЕС обсуждает создание военной тренировочной миссии на Украине - РИА Новости, 16.11.2021

ЕС обсуждает создание военной тренировочной миссии на Украине

Евросоюз продолжает обсуждать создание военной тренировочной миссии на Украине, это может занять время, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:08

2021-11-16T19:08

2021-11-16T19:16

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Евросоюз продолжает обсуждать создание военной тренировочной миссии на Украине, это может занять время, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель."Поскольку у ЕС нет собственных военных возможностей, мы зависим от того, что нам предоставляют государства-члены. Иногда у нас нет необходимых нам ресурсов. К примеру, сейчас мы обсуждаем запуск тренировочной миссии на Украине, и это занимает достаточно много времени - у нас очень длительные процедуры, мы очень много обсуждаем", - сказал он по итогам заседания Совета глав минобороны Евросоюза.Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что ожидает развертывание военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу. Отмечается, что реализация данного проекта позволит привлечь помощь в процессе реформирования системы военного образования вооруженных сил Украины. Планируется привлечение 30 постоянных советников от Евросоюза.При этом Москва призвала Украину и ЕС отказаться от необдуманных планов развертывания военно-тренировочной миссии на Украине, так как она будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе.Подобные тренировочные миссии Евросоюза действуют в различных государствах, в том числе в Мали и ЦАР. В июле этого года Совет Евросоюза утвердил решение о направлении военной тренировочной миссии в Мозамбик для содействия властям в борьбе с терроризмом.

https://ria.ru/20211116/konflikt-1759280457.html

https://ria.ru/20211116/unizhenie-1759216076.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, жозеп боррель