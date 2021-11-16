19:08 16.11.2021 (обновлено: 19:16 16.11.2021)
ЕС обсуждает создание военной тренировочной миссии на Украине
Боррель: ЕС продолжает обсуждать создание военной тренировочной миссии на Украине
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Евросоюз продолжает обсуждать создание военной тренировочной миссии на Украине, это может занять время, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Поскольку у ЕС нет собственных военных возможностей, мы зависим от того, что нам предоставляют государства-члены. Иногда у нас нет необходимых нам ресурсов. К примеру, сейчас мы обсуждаем запуск тренировочной миссии на Украине, и это занимает достаточно много времени - у нас очень длительные процедуры, мы очень много обсуждаем", - сказал он по итогам заседания Совета глав минобороны Евросоюза.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что ожидает развертывание военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца текущего года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС на Украине, ранее заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, Киев поддерживает эту инициативу. Отмечается, что реализация данного проекта позволит привлечь помощь в процессе реформирования системы военного образования вооруженных сил Украины. Планируется привлечение 30 постоянных советников от Евросоюза.
Подобные тренировочные миссии Евросоюза действуют в различных государствах, в том числе в Мали и ЦАР. В июле этого года Совет Евросоюза утвердил решение о направлении военной тренировочной миссии в Мозамбик для содействия властям в борьбе с терроризмом.