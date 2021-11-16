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В Крыму отреагировали на указ Путина по Донбассу

В Крыму отреагировали на указ Путина по Донбассу - РИА Новости, 16.11.2021

В Крыму отреагировали на указ Путина по Донбассу

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса ключевым моментом для интеграции с РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:24

2021-11-16T18:24

2021-11-16T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса ключевым моментом для интеграции с Россией.Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста."Это ключевой момент. Для них теперь открывается российский рынок, и что не менее важно — пройдена еще одна веха на пути к осуществлению их мечты о возвращении Донбасса в Россию", - сказал журналистам Константинов.По его словам, сегодня речь идет о дальнейшей интеграции народных республик в российское экономическое пространство, так как Киев не выполняет и не намерен выполнять план мирного урегулирования в Донбассе."Очень хочется верить, что уже в ближайшее время это движение будет продолжено, что наши соотечественники в ДНР и ЛНР получат возможность зажить полноценной экономической жизнью. Их трудолюбие и предприимчивость нам хорошо известны, и если помочь республикам вырваться из тисков экономической блокады, организованной террористическим украинским государством, они быстро восстановят нормальную и благополучную жизнь своих регионов", - подчеркнул глава крымского парламента.

https://ria.ru/20211116/protest-1759268299.html

https://ria.ru/20211116/poroshenko-1759214704.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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