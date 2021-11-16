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В Крыму отреагировали на указ Путина по Донбассу
В Крыму отреагировали на указ Путина по Донбассу - РИА Новости, 16.11.2021
В Крыму отреагировали на указ Путина по Донбассу
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса ключевым моментом для интеграции с РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:24
2021-11-16T18:24
в мире
оон
владимир путин
мид украины
петр порошенко
владимир константинов
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса ключевым моментом для интеграции с Россией.Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста."Это ключевой момент. Для них теперь открывается российский рынок, и что не менее важно — пройдена еще одна веха на пути к осуществлению их мечты о возвращении Донбасса в Россию", - сказал журналистам Константинов.По его словам, сегодня речь идет о дальнейшей интеграции народных республик в российское экономическое пространство, так как Киев не выполняет и не намерен выполнять план мирного урегулирования в Донбассе."Очень хочется верить, что уже в ближайшее время это движение будет продолжено, что наши соотечественники в ДНР и ЛНР получат возможность зажить полноценной экономической жизнью. Их трудолюбие и предприимчивость нам хорошо известны, и если помочь республикам вырваться из тисков экономической блокады, организованной террористическим украинским государством, они быстро восстановят нормальную и благополучную жизнь своих регионов", - подчеркнул глава крымского парламента.
https://ria.ru/20211116/protest-1759268299.html
https://ria.ru/20211116/poroshenko-1759214704.html
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в мире, оон, владимир путин, мид украины, петр порошенко, владимир константинов, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
18:24 16.11.2021
 
В Крыму отреагировали на указ Путина по Донбассу

Глава крымского парламента Константинов назвал указ о поддержке ДНР шагом к интеграции

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал указ президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса ключевым моментом для интеграции с Россией.
Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 12:42
Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу
"Это ключевой момент. Для них теперь открывается российский рынок, и что не менее важно — пройдена еще одна веха на пути к осуществлению их мечты о возвращении Донбасса в Россию", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, сегодня речь идет о дальнейшей интеграции народных республик в российское экономическое пространство, так как Киев не выполняет и не намерен выполнять план мирного урегулирования в Донбассе.
"Очень хочется верить, что уже в ближайшее время это движение будет продолжено, что наши соотечественники в ДНР и ЛНР получат возможность зажить полноценной экономической жизнью. Их трудолюбие и предприимчивость нам хорошо известны, и если помочь республикам вырваться из тисков экономической блокады, организованной террористическим украинским государством, они быстро восстановят нормальную и благополучную жизнь своих регионов", - подчеркнул глава крымского парламента.
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 01:18
Порошенко назвал пощечиной указ Путина по Донбассу
 
В миреООНВладимир ПутинМИД УкраиныПетр ПорошенкоВладимир КонстантиновДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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