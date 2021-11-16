Кравцова попросили проверить учебники истории на искажения фактов о войне

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Общероссийское движение "Сильная Россия" обратилось к помощнику президента РФ Владимиру Мединскому и министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой проверить наличие искажений в учебниках всеобщей истории, касающихся событий Второй мировой войны, и принять меры по их устранению, текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.Проверка школьных учебников истории началась в России после того, как президент Владимир Путин в апреле нынешнего года в послании Федеральному собранию упомянул, что есть учебные пособия, в которых школьников знакомят с подробностями войны на Втором фронте, но не упоминают Сталинградскую битву. Как выяснило Минпросвещения, речь идет об учебнике "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева. По нему до сих пор преподавали в училищах."Сильная Россия" инициировала и провела совместно с другими общественными объединениями масштабный экспертный аудит всех школьных учебников всеобщей истории, допущенных к использованию в России, на предмет недостаточно полного освещения важных для страны и народа событий, различного рода фальсификаций и искажений, в том числе принижения роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, отмечается в обращении.К учебным пособиям по курсу "Всеобщая история" у экспертов "возникает значительное количество аргументированных претензий". "В частности, именно в учебниках всеобщей истории отмечена та фактологическая диспропорция в отношении Сталинградской битвы и Второго фронта, о которой говорил президент России. Кроме того, эксперты обратили внимание, что эти учебные пособия насыщены комплиментарными тезисами в отношении Запада, а Россия зачастую представляется как агрессор и тоталитарное государство", - говорится в обращении.Эксперты в итоговом докладе также отметили, что данные учебники подготовлены под эгидой Института всеобщей истории РАН, "который в 1990-е годы начал активно сотрудничать с грантодателями Джорджа Сороса и его структур". "В результате подготовленная еще в 1990-е годы под их диктовку и финансирование содержательная часть учебных пособий благополучно перекочевала в современные школьные учебники", - отмечается в обращении."Сильная Россия" просит Мединского и Кравцова "проверить выявленные рабочей группой фактологические и смысловые искажения в учебниках всеобщей истории и, в случае подтверждения данной информации, принять меры по их устранению".Кроме того, в обращении говорится о необходимости разработать и принять федеральные государственные образовательные стандарты по истории в части, касающейся курса "Всеобщая история", а также рассмотреть возможность привлечения экспертов, участвующих в работе по анализу учебных пособий, к деятельности экспертно-коллегиальных органов, в компетенцию которых входят вопросы совершенствования школьных учебников.По его словам, "ситуация серьезная". "Ведь по этим учебникам учатся дети, и некоторые исторические события им даются в странной предвзятой интерпретации, и я отлично понимаю многолетнее возмущение родителей и учителей. Наши эксперты были поражены фразами и тезисами, выставляющими нашу страну источником негатива на мировой арене, а также отсутствием развернутых описаний значимых для нашей страны событий", - добавил Цветков.Данная ситуация имеет и политический контекст, отметил он. "Структуры Джорджа Сороса в России признали нежелательными, однако дело их живет в умах молодых выпускников школ и учебных заведений среднего образования", - подчеркнул Цветков.Общероссийское общественно-политическое движение "Сильная Россия" создано в 2017 году. В его состав входят общественные деятели, ветераны силовых ведомств, среди которых Герои Советского Союза и России, эксперты.
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Общероссийское движение "Сильная Россия" обратилось к помощнику президента РФ Владимиру Мединскому и министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой проверить наличие искажений в учебниках всеобщей истории, касающихся событий Второй мировой войны, и принять меры по их устранению, текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
Проверка школьных учебников истории началась в России после того, как президент Владимир Путин в апреле нынешнего года в послании Федеральному собранию упомянул, что есть учебные пособия, в которых школьников знакомят с подробностями войны на Втором фронте, но не упоминают Сталинградскую битву. Как выяснило Минпросвещения, речь идет об учебнике "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева. По нему до сих пор преподавали в училищах.
"Сильная Россия" инициировала и провела совместно с другими общественными объединениями масштабный экспертный аудит всех школьных учебников всеобщей истории, допущенных к использованию в России, на предмет недостаточно полного освещения важных для страны и народа событий, различного рода фальсификаций и искажений, в том числе принижения роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, отмечается в обращении.
К учебным пособиям по курсу "Всеобщая история" у экспертов "возникает значительное количество аргументированных претензий". "В частности, именно в учебниках всеобщей истории отмечена та фактологическая диспропорция в отношении Сталинградской битвы и Второго фронта, о которой говорил президент России. Кроме того, эксперты обратили внимание, что эти учебные пособия насыщены комплиментарными тезисами в отношении Запада, а Россия зачастую представляется как агрессор и тоталитарное государство", - говорится в обращении.
Эксперты в итоговом докладе также отметили, что данные учебники подготовлены под эгидой Института всеобщей истории РАН, "который в 1990-е годы начал активно сотрудничать с грантодателями Джорджа Сороса и его структур". "В результате подготовленная еще в 1990-е годы под их диктовку и финансирование содержательная часть учебных пособий благополучно перекочевала в современные школьные учебники", - отмечается в обращении.
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"Сильная Россия" просит Мединского и Кравцова "проверить выявленные рабочей группой фактологические и смысловые искажения в учебниках всеобщей истории и, в случае подтверждения данной информации, принять меры по их устранению".
Кроме того, в обращении говорится о необходимости разработать и принять федеральные государственные образовательные стандарты по истории в части, касающейся курса "Всеобщая история", а также рассмотреть возможность привлечения экспертов, участвующих в работе по анализу учебных пособий, к деятельности экспертно-коллегиальных органов, в компетенцию которых входят вопросы совершенствования школьных учебников.
"Мы выполнили свою работу, тщательно изучили учебники и инициировали соответствующие обращения в профильные органы власти и будем добиваться изменения учебников всеобщей истории. Надо давать детям объективные и корректные данные", - сказал РИА Новости председатель "Сильной России" Антон Цветков.
По его словам, "ситуация серьезная". "Ведь по этим учебникам учатся дети, и некоторые исторические события им даются в странной предвзятой интерпретации, и я отлично понимаю многолетнее возмущение родителей и учителей. Наши эксперты были поражены фразами и тезисами, выставляющими нашу страну источником негатива на мировой арене, а также отсутствием развернутых описаний значимых для нашей страны событий", - добавил Цветков.
Данная ситуация имеет и политический контекст, отметил он. "Структуры Джорджа Сороса в России признали нежелательными, однако дело их живет в умах молодых выпускников школ и учебных заведений среднего образования", - подчеркнул Цветков.
Общероссийское общественно-политическое движение "Сильная Россия" создано в 2017 году. В его состав входят общественные деятели, ветераны силовых ведомств, среди которых Герои Советского Союза и России, эксперты.
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