https://ria.ru/20211116/tsukerberg-1759378784.html

Цукерберга будут судить под Житомиром

Цукерберга вызвали в суд в Житомирской области, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2021

Цукерберга будут судить под Житомиром

Коростенский городской районный суд Житомирской области постановил привлечь владельца Facebook Марка Цукерберга к рассмотрению дела о возмещении 0,04 доллара... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T22:21

2021-11-16T22:21

2021-11-16T22:42

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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Коростенский городской районный суд Житомирской области постановил привлечь владельца Facebook Марка Цукерберга к рассмотрению дела о возмещении 0,04 доллара морального ущерба, сообщило местное издание Житомир.info.Около двух лет назад мэр города Овруча Иван Коруд подал в суд на одного из основателей Овручской районной партийной организации ВО "Свобода" Алексея Кравчука из-за комментариев в Facebook. Согласно судебным материалам, приведенным изданием, Коруд просит удалить, а также признать недостоверной и унижающей честь и достоинство деловой репутации информацию о нем, которую ответчик распространил в соцсети. Также мэр просит опубликовать в соцсети опровержение этой информации и взыскать с ответчика одну гривну (0,04 доллара) морального ущерба и понесенные судебные издержки по делу.По ходатайству истца, определением от 19 октября 2021 года Коростенский горрайонный суд Житомирской области постановил привлечь к участию в рассмотрении дела владельца Facebook."В подготовительном судебном заседании истцом заявлены ходатайство об оставлении искового требования о возмещении морального вреда без рассмотрения, привлечении к участию в деле как соответчика владельца сайта Facebook... которым является Facebook Inc. (Фейсбук Инкорпорейтед) резидент Соединенных Штатов Америки, адрес: Willow Rd, Menlo Park, CA, 94025, US", – говорится в постановлении.

https://ria.ru/20211105/meta-1757814864.html

https://ria.ru/20211103/facebook-1757660341.html

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