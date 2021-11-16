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https://ria.ru/20211116/tsukerberg-1759378784.html
Цукерберга будут судить под Житомиром
Цукерберга вызвали в суд в Житомирской области, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2021
Цукерберга будут судить под Житомиром
Коростенский городской районный суд Житомирской области постановил привлечь владельца Facebook Марка Цукерберга к рассмотрению дела о возмещении 0,04 доллара... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T22:21
2021-11-16T22:42
в мире
житомирская область
марк цукерберг
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Коростенский городской районный суд Житомирской области постановил привлечь владельца Facebook Марка Цукерберга к рассмотрению дела о возмещении 0,04 доллара морального ущерба, сообщило местное издание Житомир.info.Около двух лет назад мэр города Овруча Иван Коруд подал в суд на одного из основателей Овручской районной партийной организации ВО "Свобода" Алексея Кравчука из-за комментариев в Facebook. Согласно судебным материалам, приведенным изданием, Коруд просит удалить, а также признать недостоверной и унижающей честь и достоинство деловой репутации информацию о нем, которую ответчик распространил в соцсети. Также мэр просит опубликовать в соцсети опровержение этой информации и взыскать с ответчика одну гривну (0,04 доллара) морального ущерба и понесенные судебные издержки по делу.По ходатайству истца, определением от 19 октября 2021 года Коростенский горрайонный суд Житомирской области постановил привлечь к участию в рассмотрении дела владельца Facebook."В подготовительном судебном заседании истцом заявлены ходатайство об оставлении искового требования о возмещении морального вреда без рассмотрения, привлечении к участию в деле как соответчика владельца сайта Facebook... которым является Facebook Inc. (Фейсбук Инкорпорейтед) резидент Соединенных Штатов Америки, адрес: Willow Rd, Menlo Park, CA, 94025, US", – говорится в постановлении.
https://ria.ru/20211105/meta-1757814864.html
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в мире, житомирская область, марк цукерберг, житомир, facebook
22:21 16.11.2021 (обновлено: 22:42 16.11.2021)
 
Цукерберга вызвали в суд в Житомирской области, сообщили СМИ

Житомир.info: Цукерберга вызвали в суд по делу о взыскании 0,04 доллара морального ущерба

© AP Photo / Paul SakumaГлава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США
Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Paul Sakuma
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Коростенский городской районный суд Житомирской области постановил привлечь владельца Facebook Марка Цукерберга к рассмотрению дела о возмещении 0,04 доллара морального ущерба, сообщило местное издание Житомир.info.
Около двух лет назад мэр города Овруча Иван Коруд подал в суд на одного из основателей Овручской районной партийной организации ВО "Свобода" Алексея Кравчука из-за комментариев в Facebook. Согласно судебным материалам, приведенным изданием, Коруд просит удалить, а также признать недостоверной и унижающей честь и достоинство деловой репутации информацию о нем, которую ответчик распространил в соцсети. Также мэр просит опубликовать в соцсети опровержение этой информации и взыскать с ответчика одну гривну (0,04 доллара) морального ущерба и понесенные судебные издержки по делу.
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По ходатайству истца, определением от 19 октября 2021 года Коростенский горрайонный суд Житомирской области постановил привлечь к участию в рассмотрении дела владельца Facebook.
"В подготовительном судебном заседании истцом заявлены ходатайство об оставлении искового требования о возмещении морального вреда без рассмотрения, привлечении к участию в деле как соответчика владельца сайта Facebook... которым является Facebook Inc. (Фейсбук Инкорпорейтед) резидент Соединенных Штатов Америки, адрес: Willow Rd, Menlo Park, CA, 94025, US", – говорится в постановлении.
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