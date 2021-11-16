Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/terpimost-1759121360.html
Международный день, посвященный терпимости (толерантности)
Международный день, посвященный терпимости (толерантности) - РИА Новости, 16.11.2021
Международный день, посвященный терпимости (толерантности)
Ежегодно 16 ноября в мире отмечается Международный день, посвященный терпимости. Он был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1996 году. Именно в этот день в РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T00:41
2021-11-16T00:41
справки
оон
юнеско
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97710/17/977101720_0:482:2500:1888_1920x0_80_0_0_3d1221d46c65d47444be63d2c384e30c.jpg
Ежегодно 16 ноября в мире отмечается Международный день, посвященный терпимости. Он был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1996 году. Именно в этот день в 1995 году государства члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий в рамках мероприятий Года ООН, посвященного терпимости. Согласно Декларации принципов терпимости, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость – это гармония в многообразии.Декларация определяет терпимость не только как моральный долг, но и как политическую и правовую потребность отдельных людей, групп и государств. Она устанавливает прямую связь терпимости с международно-правовыми актами в области прав человека, принятыми за последние 50 лет и призывает государства, если это необходимо, разработать новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей.Наряду с вопиющей несправедливостью и жестокостью, дискриминация и маргинализация являются наиболее частыми формами нетерпимости. Воспитание терпимости должно быть направлено на противодействие влиянию, ведущему к страху и неприятию других. Оно должно помогать развитию у молодых людей чувства независимости, критического мышления и этической оценки. Религиозное, языковое, культурное и этническое разнообразия нашего мира является не предлогом для возникновения конфликтов, а сокровищем, которое делает всех нас богаче.Организация Объединенных Наций привержена укреплению терпимости путем углубления взаимопонимания между культурами и народами. Эта настоятельная необходимость лежит в основе Устава ООН, а также Всеобщей декларации прав человека. Она еще более актуальна в нынешнюю эпоху усиливающегося и насильственного экстремизма, распространения радикализма и расширения конфликтов, одной из отличительных черт которых является полное пренебрежение к человеческой жизни.Конституция Российской Федерации также закрепляет важнейшие принципы толерантности: равенство всех перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения (статья 19), свободу определения национальной принадлежности (статья 26), гарантию свободы совести и вероисповедания (статья 28), запрет пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду (статья 29).Уголовному преследованию подлежат дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности (статья 136 УК РФ), возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека по указанным признакам (статья 282 УК РФ), геноцид (статья 357 УК РФ). Кроме того, совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды признается Уголовным кодексом РФ отягчающим вину обстоятельством (п. е ч. 1 ст. 63 УК РФ) либо квалифицирующим признаком (ст. 105, 111, 117 УК РФ и др.).За пропаганду идеалов терпимости и ненасилия к Международному дню терпимости приурочена премия ЮНЕСКО, носящая имя Маданжита Сингха (Madanjeet Singh Prize) – индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО. Премия была учреждена в 1995 году и присуждается раз в два года. Она может быть вручена учреждениям, организациям или отдельным лицам за значительный вклад и эффективную деятельность по утверждению терпимости и ненасилия. В 2016 году премии был удостоен российский Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности) за его научные и образовательные программы, направленные на поощрение диалога между различными религиозными конфессиями, в том числе – с привлечением молодежи.В 2018 году премия была вручена за пропаганду идеалов терпимости и ненасилия режиссеру Манон Барбо (Канада) и НПО "Инициатива сосуществования" (Кения).В 2020 году лауреатом премии стал Центр по урегулированию конфликтов (Centre Résolution Conflits) из Демократической Республики Конго "за свою работу по защите прав человека, за свою неустанную приверженность делу спасения детей-солдат в рядах боевиков, а также за их реабилитацию и реинтеграцию в их родные общины". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97710/17/977101720_0:0:2501:1875_1920x0_80_0_0_5574bde95544debd4efa2c382416d115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, оон, юнеско, россия
00:41 16.11.2021
 

Международный день, посвященный терпимости (толерантности)

© Fotolia / Georgi NachevТолерантность
Толерантность - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Fotolia / Georgi Nachev
Читать ria.ru в
Ежегодно 16 ноября в мире отмечается Международный день, посвященный терпимости. Он был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1996 году. Именно в этот день в 1995 году государства члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий в рамках мероприятий Года ООН, посвященного терпимости.
Согласно Декларации принципов терпимости, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость – это гармония в многообразии.
Декларация определяет терпимость не только как моральный долг, но и как политическую и правовую потребность отдельных людей, групп и государств. Она устанавливает прямую связь терпимости с международно-правовыми актами в области прав человека, принятыми за последние 50 лет и призывает государства, если это необходимо, разработать новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей.
Наряду с вопиющей несправедливостью и жестокостью, дискриминация и маргинализация являются наиболее частыми формами нетерпимости. Воспитание терпимости должно быть направлено на противодействие влиянию, ведущему к страху и неприятию других. Оно должно помогать развитию у молодых людей чувства независимости, критического мышления и этической оценки. Религиозное, языковое, культурное и этническое разнообразия нашего мира является не предлогом для возникновения конфликтов, а сокровищем, которое делает всех нас богаче.
Организация Объединенных Наций привержена укреплению терпимости путем углубления взаимопонимания между культурами и народами. Эта настоятельная необходимость лежит в основе Устава ООН, а также Всеобщей декларации прав человека. Она еще более актуальна в нынешнюю эпоху усиливающегося и насильственного экстремизма, распространения радикализма и расширения конфликтов, одной из отличительных черт которых является полное пренебрежение к человеческой жизни.
Конституция Российской Федерации также закрепляет важнейшие принципы толерантности: равенство всех перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения (статья 19), свободу определения национальной принадлежности (статья 26), гарантию свободы совести и вероисповедания (статья 28), запрет пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду (статья 29).
Уголовному преследованию подлежат дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности (статья 136 УК РФ), возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека по указанным признакам (статья 282 УК РФ), геноцид (статья 357 УК РФ).
Кроме того, совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды признается Уголовным кодексом РФ отягчающим вину обстоятельством (п. е ч. 1 ст. 63 УК РФ) либо квалифицирующим признаком (ст. 105, 111, 117 УК РФ и др.).
За пропаганду идеалов терпимости и ненасилия к Международному дню терпимости приурочена премия ЮНЕСКО, носящая имя Маданжита Сингха (Madanjeet Singh Prize) – индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО. Премия была учреждена в 1995 году и присуждается раз в два года. Она может быть вручена учреждениям, организациям или отдельным лицам за значительный вклад и эффективную деятельность по утверждению терпимости и ненасилия.
В 2016 году премии был удостоен российский Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности) за его научные и образовательные программы, направленные на поощрение диалога между различными религиозными конфессиями, в том числе – с привлечением молодежи.
В 2018 году премия была вручена за пропаганду идеалов терпимости и ненасилия режиссеру Манон Барбо (Канада) и НПО "Инициатива сосуществования" (Кения).
В 2020 году лауреатом премии стал Центр по урегулированию конфликтов (Centre Résolution Conflits) из Демократической Республики Конго "за свою работу по защите прав человека, за свою неустанную приверженность делу спасения детей-солдат в рядах боевиков, а также за их реабилитацию и реинтеграцию в их родные общины".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиООНЮНЕСКОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий
11:48Тюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-код
11:46Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар
11:45Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
11:44Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестерина
11:43Россия увеличит число рейсов с несколькими странами
11:42Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
11:42Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
11:42В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
Лента новостейМолния
В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятийТюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-кодРоссия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и КатарРоссия возобновит авиасообщение с пятью странамиНазвана приправа, снижающая уровень "вредного" холестеринаРоссия увеличит число рейсов с несколькими странамиГоворить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНРПодросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срокВ Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель