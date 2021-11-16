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Международный день, посвященный терпимости (толерантности)

Международный день, посвященный терпимости (толерантности) - РИА Новости, 16.11.2021

Международный день, посвященный терпимости (толерантности)

Ежегодно 16 ноября в мире отмечается Международный день, посвященный терпимости. Он был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1996 году. Именно в этот день в РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T00:41

2021-11-16T00:41

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Ежегодно 16 ноября в мире отмечается Международный день, посвященный терпимости. Он был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1996 году. Именно в этот день в 1995 году государства члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости и Программу действий в рамках мероприятий Года ООН, посвященного терпимости. Согласно Декларации принципов терпимости, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость – это гармония в многообразии.Декларация определяет терпимость не только как моральный долг, но и как политическую и правовую потребность отдельных людей, групп и государств. Она устанавливает прямую связь терпимости с международно-правовыми актами в области прав человека, принятыми за последние 50 лет и призывает государства, если это необходимо, разработать новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей.Наряду с вопиющей несправедливостью и жестокостью, дискриминация и маргинализация являются наиболее частыми формами нетерпимости. Воспитание терпимости должно быть направлено на противодействие влиянию, ведущему к страху и неприятию других. Оно должно помогать развитию у молодых людей чувства независимости, критического мышления и этической оценки. Религиозное, языковое, культурное и этническое разнообразия нашего мира является не предлогом для возникновения конфликтов, а сокровищем, которое делает всех нас богаче.Организация Объединенных Наций привержена укреплению терпимости путем углубления взаимопонимания между культурами и народами. Эта настоятельная необходимость лежит в основе Устава ООН, а также Всеобщей декларации прав человека. Она еще более актуальна в нынешнюю эпоху усиливающегося и насильственного экстремизма, распространения радикализма и расширения конфликтов, одной из отличительных черт которых является полное пренебрежение к человеческой жизни.Конституция Российской Федерации также закрепляет важнейшие принципы толерантности: равенство всех перед законом и судом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения (статья 19), свободу определения национальной принадлежности (статья 26), гарантию свободы совести и вероисповедания (статья 28), запрет пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду (статья 29).Уголовному преследованию подлежат дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности (статья 136 УК РФ), возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека по указанным признакам (статья 282 УК РФ), геноцид (статья 357 УК РФ). Кроме того, совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды признается Уголовным кодексом РФ отягчающим вину обстоятельством (п. е ч. 1 ст. 63 УК РФ) либо квалифицирующим признаком (ст. 105, 111, 117 УК РФ и др.).За пропаганду идеалов терпимости и ненасилия к Международному дню терпимости приурочена премия ЮНЕСКО, носящая имя Маданжита Сингха (Madanjeet Singh Prize) – индийского художника, писателя и дипломата, посла доброй воли ЮНЕСКО. Премия была учреждена в 1995 году и присуждается раз в два года. Она может быть вручена учреждениям, организациям или отдельным лицам за значительный вклад и эффективную деятельность по утверждению терпимости и ненасилия. В 2016 году премии был удостоен российский Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности (Центр толерантности) за его научные и образовательные программы, направленные на поощрение диалога между различными религиозными конфессиями, в том числе – с привлечением молодежи.В 2018 году премия была вручена за пропаганду идеалов терпимости и ненасилия режиссеру Манон Барбо (Канада) и НПО "Инициатива сосуществования" (Кения).В 2020 году лауреатом премии стал Центр по урегулированию конфликтов (Centre Résolution Conflits) из Демократической Республики Конго "за свою работу по защите прав человека, за свою неустанную приверженность делу спасения детей-солдат в рядах боевиков, а также за их реабилитацию и реинтеграцию в их родные общины". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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