https://ria.ru/20211116/telegram-1759298079.html
Telegram перестал работать
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram - РИА Новости, 16.11.2021
Telegram перестал работать
В работе Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:05
2021-11-16T15:05
2021-11-16T18:34
в мире
общество
украина
белоруссия
telegram (приложение)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В работе Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.Проблемы наблюдались между 13:00 и 14:00 (мск). Наибольшее количество жалоб поступило из России, Белоруссии и Украины.По данным сервиса, у большинства пользователей перестало работать приложение. Еще треть не могли отправлять сообщения. У некоторых возникли трудности с подключением к серверу.В октябре перебои в работе Telegram фиксировались несколько раз. Тогда большая часть пользователей также жаловалась на проблемы с приложением.
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в мире, общество, украина, белоруссия, telegram (приложение)
15:05 16.11.2021 (обновлено: 18:34 16.11.2021)
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
Downdetector: пользователи Telegram в ряде стран пожаловались на сбой в работе сервиса