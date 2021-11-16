https://ria.ru/20211116/telegram-1759298079.html

Telegram перестал работать

Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram - РИА Новости, 16.11.2021

Telegram перестал работать

В работе Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:05

2021-11-16T15:05

2021-11-16T18:34

в мире

общество

украина

белоруссия

telegram (приложение)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В работе Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.Проблемы наблюдались между 13:00 и 14:00 (мск). Наибольшее количество жалоб поступило из России, Белоруссии и Украины.По данным сервиса, у большинства пользователей перестало работать приложение. Еще треть не могли отправлять сообщения. У некоторых возникли трудности с подключением к серверу.В октябре перебои в работе Telegram фиксировались несколько раз. Тогда большая часть пользователей также жаловалась на проблемы с приложением.

https://ria.ru/20211112/instagram-1758848599.html

украина

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, украина, белоруссия, telegram (приложение)