https://ria.ru/20211116/sud-1759327095.html

В Самарской области будут судить женщину, отказавшуюся от лечения дочери

В Самарской области будут судить женщину, отказавшуюся от лечения дочери - РИА Новости, 16.11.2021

В Самарской области будут судить женщину, отказавшуюся от лечения дочери

Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая отказывалась от лечения новорожденной дочери, из-за чего ребенок... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:01

2021-11-16T17:01

2021-11-16T17:02

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

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САМАРА, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая отказывалась от лечения новорожденной дочери, из-за чего ребенок скончался, сообщает во вторник СУСК по региону.По версии следствия, в апреле 2020 года мать новорожденной девочки, у которой был выявлен риск развития инфекционных заболеваний, отказалась от дальнейшего обследования и лечения ребенка в больнице. В дальнейшем, по данным СУСК, женщина не обеспечила прохождение дочерью необходимых медосмотров, прием лекарств, не соблюдала рекомендации врачей по кормлению, а также неоднократно не являлась в медучреждение без обоснования причин. В результате указанных действий, по информации следствия, состояние девочки ухудшилось, в связи с чем она была доставлена отцом в районную больницу в тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия результата не дали, ребенок скончался."Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Красноармейского района Самарской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

самарская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия