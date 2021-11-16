17:01 16.11.2021 (обновлено: 17:02 16.11.2021)
В Самарской области будут судить женщину, отказавшуюся от лечения дочери
В Самарской области будут судить женщину за смерть дочери, которую она не хотела лечить
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
САМАРА, 16 ноя – РИА Новости. Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая отказывалась от лечения новорожденной дочери, из-за чего ребенок скончался, сообщает во вторник СУСК по региону.
По версии следствия, в апреле 2020 года мать новорожденной девочки, у которой был выявлен риск развития инфекционных заболеваний, отказалась от дальнейшего обследования и лечения ребенка в больнице. В дальнейшем, по данным СУСК, женщина не обеспечила прохождение дочерью необходимых медосмотров, прием лекарств, не соблюдала рекомендации врачей по кормлению, а также неоднократно не являлась в медучреждение без обоснования причин. В результате указанных действий, по информации следствия, состояние девочки ухудшилось, в связи с чем она была доставлена отцом в районную больницу в тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия результата не дали, ребенок скончался.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Красноармейского района Самарской области, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", - говорится в сообщении.
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