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Под Тюменью суд может лишить семейную пару прав на девятерых детей

Под Тюменью суд может лишить семейную пару прав на девятерых детей - РИА Новости, 16.11.2021

Под Тюменью суд может лишить семейную пару прав на девятерых детей

Суд в селе Исетском Тюменской области начал рассмотрение гражданского дела о лишении родительских прав матери и отца в отношении их девяти детей, сообщила... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:56

2021-11-16T16:56

2021-11-16T16:58

происшествия

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Суд в селе Исетском Тюменской области начал рассмотрение гражданского дела о лишении родительских прав матери и отца в отношении их девяти детей, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.Иск в суд подало межрайонное управление социальной защиты. В обосновании иска указано, что мать и отец длительное время без уважительных причин уклоняются от выполнения родительских обязанностей в отношении детей, за что неоднократно привлекались к административной ответственности, в доме недостаточный запас продуктов, одежды для детей, антисанитарные условия, дети оставлены без надзора."В Исетском районном суде начался процесс по гражданскому делу о лишении родительских прав семейной пары, у которой девять малолетних детей. На первом судебном заседании допросили представителя истца, ответчиков, социального педагога, представителя Центра социального обслуживания населения. Заседание отложили для вызова детей в суд, выяснения их мнения. Допросят также инспектора по делам несовершеннолетних", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.В случае лишения родителей прав будет рассмотрен вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей. "Очень важно сохранить родственные связи между детьми, не разлучать их", - прокомментировали РИА Новости ситуацию в региональном департаменте соцразвития.Детям от полугода до 14 лет. Семеро старших находятся в социально-реабилитационном центре. Самый младший - в лечебном учреждении. Один - пока в семье, но под ежедневным патронажем соцработника - готовятся документы для перевода в дом ребенка, сообщили РИА Новости в департаменте соцразвития.

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюменская область