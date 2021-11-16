https://ria.ru/20211116/strategiya-1759310016.html

В США приняли стратегию по созданию "военного преимущества в космосе"

В США приняли стратегию по созданию "военного преимущества в космосе" - РИА Новости, 16.11.2021

В США приняли стратегию по созданию "военного преимущества в космосе"

США создали Космическое командование и приняли новую стратегию, одна из её целей - "создание комплексного военного преимущества в космосе", заявили в Минобороны РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:55

2021-11-16T15:55

2021-11-16T15:56

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. США создали Космическое командование и приняли новую стратегию, одна из её целей - "создание комплексного военного преимущества в космосе", заявили в Минобороны России."При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является "создание комплексного военного преимущества в космосе"", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211116/kosmos-1759291977.html

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