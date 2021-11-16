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В США приняли стратегию по созданию "военного преимущества в космосе"
В США приняли стратегию по созданию "военного преимущества в космосе" - РИА Новости, 16.11.2021
В США приняли стратегию по созданию "военного преимущества в космосе"
США создали Космическое командование и приняли новую стратегию, одна из её целей - "создание комплексного военного преимущества в космосе", заявили в Минобороны РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:55
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сша
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. США создали Космическое командование и приняли новую стратегию, одна из её целей - "создание комплексного военного преимущества в космосе", заявили в Минобороны России."При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является "создание комплексного военного преимущества в космосе"", - говорится в сообщении.
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сша, космос - риа наука, космос, россия
15:55 16.11.2021 (обновлено: 15:56 16.11.2021)
 
В США приняли стратегию по созданию "военного преимущества в космосе"

В Минобороны рассказали о стратегии США по созданию "военного преимущества в космосе"

© REUTERS / Thom BaurСтарт ракеты SpaceX Falcon 9 с капсулой Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту с мыса Канаверал
Старт ракеты SpaceX Falcon 9 с капсулой Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту с мыса Канаверал - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Thom Baur
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. США создали Космическое командование и приняли новую стратегию, одна из её целей - "создание комплексного военного преимущества в космосе", заявили в Минобороны России.
"При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из её главных целей является "создание комплексного военного преимущества в космосе"", - говорится в сообщении.
Пилотируемый корабль Союз МС-19 перед стыковкой с МКС - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
14:35
В Минобороны заявили о безопасности фрагментов космического аппарата
 
СШАКосмос - РИА НаукаКосмосРоссия
 
 
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