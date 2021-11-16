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На севере Москвы обрушилась стена в строящемся ТЦ, есть пострадавшие
На севере Москвы обрушилась стена в строящемся ТЦ, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.11.2021
На севере Москвы обрушилась стена в строящемся ТЦ, есть пострадавшие
Стена рухнула в строящемся ТЦ на севере Москвы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:24
2021-11-16T22:15
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Стена рухнула в строящемся ТЦ на севере Москвы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительным данным, произошло обрушение стены на первом этаже строящегося торгового центра на Хорошевском шоссе", — сказал собеседник агентства.Позже в пресс-службе МЧС города уточнили, что обрушение случилось в 18:40 в административном здании, расположенном по адресу: Хорошевское шоссе, дом 16, корпус 3, строение 3. Там шел ремонт. В результате происшествия двое рабочих получили травмы."Произошло частичное падение стены на площади пять квадратных метров и строительных лесов с рабочими", — рассказали в ведомстве. Пострадавших уже извлекли из-под обломков и передали медикам. Прокуратура начала проверку. Там, в свою очередь, сообщили, что сама постройка — трехэтажная, ремонтные работы велись в подвале.По данным Telegram-канала "Прокуратура Москвы", 30-летний рабочий получил травму позвоночника, у 39-летнего — травма головы. Им оказывают медицинскую помощь в одной из столичных больниц.
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происшествия, москва, россия
19:24 16.11.2021 (обновлено: 22:15 16.11.2021)
 
На севере Москвы обрушилась стена в строящемся ТЦ, есть пострадавшие

На севере Москвы обрушилась стена в строящемся ТЦ, пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Стена рухнула в строящемся ТЦ на севере Москвы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительным данным, произошло обрушение стены на первом этаже строящегося торгового центра на Хорошевском шоссе", — сказал собеседник агентства.
Позже в пресс-службе МЧС города уточнили, что обрушение случилось в 18:40 в административном здании, расположенном по адресу: Хорошевское шоссе, дом 16, корпус 3, строение 3. Там шел ремонт. В результате происшествия двое рабочих получили травмы.
"Произошло частичное падение стены на площади пять квадратных метров и строительных лесов с рабочими", — рассказали в ведомстве. Пострадавших уже извлекли из-под обломков и передали медикам.
Прокуратура начала проверку. Там, в свою очередь, сообщили, что сама постройка — трехэтажная, ремонтные работы велись в подвале.
По данным Telegram-канала "Прокуратура Москвы", 30-летний рабочий получил травму позвоночника, у 39-летнего — травма головы. Им оказывают медицинскую помощь в одной из столичных больниц.
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