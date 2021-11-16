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"Рутинные операции": США ответили на сообщения о полетах возле Белоруссии
"Рутинные операции": США ответили на сообщения о полетах возле Белоруссии - РИА Новости, 16.11.2021
"Рутинные операции": США ответили на сообщения о полетах возле Белоруссии
Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) в ответ на сообщения о полетах американской разведывательной авиации вблизи границ Белоруссии заявило РИА... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:35
2021-11-16T21:34
в мире
сша
белоруссия
польша
eucom
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) в ответ на сообщения о полетах американской разведывательной авиации вблизи границ Белоруссии заявило РИА Новости, что эти операции носят рутинный характер и согласованы с союзниками в регионе.Накануне СМИ сообщали, что американские разведывательные самолеты совершили полеты вдоль границы Белоруссии и Польши."Военно-воздушные силы США совершают рутинные операции с участием всех типов самолетов по всему региону, и эти операции протекают при полной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказал агентству официальный представитель EUCOM, комментируя данные публикации.По словам собеседника, совместные учения и сотрудничество в сфере безопасности с Польшей демонстрируют "общую приверженность поддержанию безопасности в Европе и помогают сформировать надежную оборонительную позицию, обеспечивающую готовность поддержать (военные) операции в любой точке земного шара"."ВВС США проводят регулярные учения с Польшей и имеют присутствие на ротационной основе, что позволяет нам работать как единая команда для расширения наших возможностей и гарантирует готовность оценивать и устранять угрозы региональной безопасности тогда и в том месте, где они возникают", - добавил представитель американских ВС в Европе.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211110/minoborony-1758398249.html
https://ria.ru/20211116/granitsa-1759306978.html
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в мире, сша, белоруссия, польша, eucom
20:35 16.11.2021 (обновлено: 21:34 16.11.2021)
 
"Рутинные операции": США ответили на сообщения о полетах возле Белоруссии

Американские военные назвали полеты возле границ Белоруссии рутинными операциями

© Фото : United States Air ForceСамолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : United States Air Force
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) в ответ на сообщения о полетах американской разведывательной авиации вблизи границ Белоруссии заявило РИА Новости, что эти операции носят рутинный характер и согласованы с союзниками в регионе.
Накануне СМИ сообщали, что американские разведывательные самолеты совершили полеты вдоль границы Белоруссии и Польши.
"Военно-воздушные силы США совершают рутинные операции с участием всех типов самолетов по всему региону, и эти операции протекают при полной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказал агентству официальный представитель EUCOM, комментируя данные публикации.
Як-130 белорусских ВВС - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:13
В Белоруссии пообещали регулярные совместные полеты с Россией вдоль границы
По словам собеседника, совместные учения и сотрудничество в сфере безопасности с Польшей демонстрируют "общую приверженность поддержанию безопасности в Европе и помогают сформировать надежную оборонительную позицию, обеспечивающую готовность поддержать (военные) операции в любой точке земного шара".
"ВВС США проводят регулярные учения с Польшей и имеют присутствие на ротационной основе, что позволяет нам работать как единая команда для расширения наших возможностей и гарантирует готовность оценивать и устранять угрозы региональной безопасности тогда и в том месте, где они возникают", - добавил представитель американских ВС в Европе.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
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Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреСШАБелоруссияПольшаEUCOM
 
 
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