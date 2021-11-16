https://ria.ru/20211116/ssha-1759368132.html

"Рутинные операции": США ответили на сообщения о полетах возле Белоруссии

"Рутинные операции": США ответили на сообщения о полетах возле Белоруссии - РИА Новости, 16.11.2021

"Рутинные операции": США ответили на сообщения о полетах возле Белоруссии

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) в ответ на сообщения о полетах американской разведывательной авиации вблизи границ Белоруссии заявило РИА... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:35

2021-11-16T20:35

2021-11-16T21:34

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) в ответ на сообщения о полетах американской разведывательной авиации вблизи границ Белоруссии заявило РИА Новости, что эти операции носят рутинный характер и согласованы с союзниками в регионе.Накануне СМИ сообщали, что американские разведывательные самолеты совершили полеты вдоль границы Белоруссии и Польши."Военно-воздушные силы США совершают рутинные операции с участием всех типов самолетов по всему региону, и эти операции протекают при полной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказал агентству официальный представитель EUCOM, комментируя данные публикации.По словам собеседника, совместные учения и сотрудничество в сфере безопасности с Польшей демонстрируют "общую приверженность поддержанию безопасности в Европе и помогают сформировать надежную оборонительную позицию, обеспечивающую готовность поддержать (военные) операции в любой точке земного шара"."ВВС США проводят регулярные учения с Польшей и имеют присутствие на ротационной основе, что позволяет нам работать как единая команда для расширения наших возможностей и гарантирует готовность оценивать и устранять угрозы региональной безопасности тогда и в том месте, где они возникают", - добавил представитель американских ВС в Европе.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Вечером власти Белоруссии организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре, часть мигрантов перебралась туда из пункта пропуска "Брузги" на польской границе, а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/minoborony-1758398249.html

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759306978.html

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белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, белоруссия, польша, eucom