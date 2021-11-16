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На Филиппинах одобрили "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера

На Филиппинах одобрили "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера - РИА Новости, 16.11.2021

На Филиппинах одобрили "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" одобрена в качестве универсального бустера на Филиппинах, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:58

2021-11-16T13:58

2021-11-16T14:38

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вакцинация

филиппины

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кирилл дмитриев

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россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" одобрена в качестве универсального бустера на Филиппинах, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Блумберг.Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации."Сегодня "Спутник Лайт" был одобрен в качестве универсального бустера на Филиппинах. Это очень важно, поскольку, как показали исследования и опыт применения вакцины в Аргентине, "Спутник Лайт" может повысить эффективность других вакцин и количество вырабатываемых после них антител до десяти раз. На Филиппинах официально признали, что "Спутник Лайт" может быть бустером вакцин Pfizer, Moderna, а также препаратов других производителей", - сказал Дмитриев.Глава РФПИ также указал, что Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией. По его словам, 15% жителей стран со средним доходом за пределами России, США, Европы и Китая были вакцинированы "Спутником V" или "Спутником Лайт".Ранее РФПИ сообщал, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса "дельта" и более 94% - против госпитализации. По словам разработчиков вакцины, бустирование "Спутником Лайт" может продлить иммунитет к коронавирусу еще почти на полгода.

https://ria.ru/20211114/revaktsinatsiya-1758963224.html

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в мире, вакцинация, филиппины, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"