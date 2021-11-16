https://ria.ru/20211116/sputnik-1759283728.html

РФПИ рассчитывает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" до конца года

РФПИ рассчитывает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" до конца года - РИА Новости, 16.11.2021

РФПИ рассчитывает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" до конца года

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину "Спутник V" до конца года, заявил глава... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:53

2021-11-16T13:53

2021-11-16T14:38

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российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

коронавирусы

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину "Спутник V" до конца года, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Блумберг.На минувшей неделе помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао говорила, что процесс признания ВОЗ российской вакцины "Спутник V" возобновился, организация рассчитывает получить полное досье по препарату на текущей неделе."За процесс одобрения российской вакцины в ВОЗ отвечает министерство здравоохранения России, которое находится в позитивном диалоге с ВОЗ. Ожидается, что одобрение будет получено до конца года по завершении ряда бюрократических процедур", - сказал Дмитриев.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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в мире, сша, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирусы, земля, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"