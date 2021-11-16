Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211116/sovet-1759326381.html
Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького
Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького - РИА Новости, 16.11.2021
Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького
Министр культуры Ольга Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТа им. М. Горького, состоящий как из представителей бизнес-сообщества, так и из... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:59
2021-11-16T16:59
культура
общество
владимир кехман
мхат имени м. горького
новости культуры
ольга любимова
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595868761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e49d95d5bb08b64dbe18eef9467d0a88.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТа им. М. Горького, состоящий как из представителей бизнес-сообщества, так и из людей, которым небезразлична судьба театра, сообщает пресс-служба Минкультуры.Как отмечают в пресс-службе ведомства, Любимова встретилась с новым руководителем МХАТ имени М. Горького Владимиром Кехманом. Они обсудили текущее положение дел в учреждении и дальнейшие планы развития театра."Она (Любимова - ред.) также отметила необходимость формирования попечительского совета театра, который бы состоял не только из представителей бизнес-сообщества, но и людей, которым небезразлична судьба МХАТа", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры по итогам встречи Любимовой с Кехманом.Ранее совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил свои отношения с театром.
https://ria.ru/20211108/kekhman-1758028327.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595868761_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2592aacd2d586b047936acc7171c83e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, ольга любимова, культура
16:59 16.11.2021
 
Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького

Министр культуры Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Московского Художественного академического театра имени М. Горького
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТа им. М. Горького, состоящий как из представителей бизнес-сообщества, так и из людей, которым небезразлична судьба театра, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, Любимова встретилась с новым руководителем МХАТ имени М. Горького Владимиром Кехманом. Они обсудили текущее положение дел в учреждении и дальнейшие планы развития театра.
"Она (Любимова - ред.) также отметила необходимость формирования попечительского совета театра, который бы состоял не только из представителей бизнес-сообщества, но и людей, которым небезразлична судьба МХАТа", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры по итогам встречи Любимовой с Кехманом.
Ранее совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил свои отношения с театром.
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
8 ноября, 11:58Культура
Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
 
КультураОбществоВладимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоНовости культурыОльга ЛюбимоваКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине
03:45Россиян предупредили об опасности оливок
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
Лента новостейМолния
Байден поставил журналистов в тупик ответом на вопрос об Олимпиаде в ПекинеРоссиян предупредили об опасности оливокИсточник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами