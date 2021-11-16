https://ria.ru/20211116/sovet-1759326381.html
Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького
Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького - РИА Новости, 16.11.2021
Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького
Министр культуры Ольга Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТа им. М. Горького, состоящий как из представителей бизнес-сообщества, так и из... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:59
2021-11-16T16:59
2021-11-16T16:59
культура
общество
владимир кехман
мхат имени м. горького
новости культуры
ольга любимова
культура
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТа им. М. Горького, состоящий как из представителей бизнес-сообщества, так и из людей, которым небезразлична судьба театра, сообщает пресс-служба Минкультуры.Как отмечают в пресс-службе ведомства, Любимова встретилась с новым руководителем МХАТ имени М. Горького Владимиром Кехманом. Они обсудили текущее положение дел в учреждении и дальнейшие планы развития театра."Она (Любимова - ред.) также отметила необходимость формирования попечительского совета театра, который бы состоял не только из представителей бизнес-сообщества, но и людей, которым небезразлична судьба МХАТа", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры по итогам встречи Любимовой с Кехманом.Ранее совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил свои отношения с театром.
https://ria.ru/20211108/kekhman-1758028327.html
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общество, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, ольга любимова, культура
Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького
Министр культуры Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького