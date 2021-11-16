https://ria.ru/20211116/sovet-1759326381.html

Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького

Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького - РИА Новости, 16.11.2021

Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТ имени Горького

Министр культуры Ольга Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТа им. М. Горького, состоящий как из представителей бизнес-сообщества, так и из... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:59

2021-11-16T16:59

2021-11-16T16:59

культура

общество

владимир кехман

мхат имени м. горького

новости культуры

ольга любимова

культура

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министр культуры Ольга Любимова предложила сформировать попечительский совет МХАТа им. М. Горького, состоящий как из представителей бизнес-сообщества, так и из людей, которым небезразлична судьба театра, сообщает пресс-служба Минкультуры.Как отмечают в пресс-службе ведомства, Любимова встретилась с новым руководителем МХАТ имени М. Горького Владимиром Кехманом. Они обсудили текущее положение дел в учреждении и дальнейшие планы развития театра."Она (Любимова - ред.) также отметила необходимость формирования попечительского совета театра, который бы состоял не только из представителей бизнес-сообщества, но и людей, которым небезразлична судьба МХАТа", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры по итогам встречи Любимовой с Кехманом.Ранее совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил свои отношения с театром.

https://ria.ru/20211108/kekhman-1758028327.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, ольга любимова, культура