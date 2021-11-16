https://ria.ru/20211116/sochi-1759274034.html
В Сочи женщина зарезала мужа, решившего расстаться с ней
В Сочи женщина зарезала мужа, решившего расстаться с ней - РИА Новости, 16.11.2021
В Сочи женщина зарезала мужа, решившего расстаться с ней
Женщина зарезала мужа в Сочи, решившего расстаться с ней, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:07
2021-11-16T13:07
2021-11-16T13:07
происшествия
краснодарский край
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адлер
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СОЧИ, 16 ноя – РИА Новости. Женщина зарезала мужа в Сочи, решившего расстаться с ней, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что супруги совместно арендовывали жилье в центральном районе Адлера по улице Ленина. Когда они в понедельник вместе распивали спиртные напитки, муж признался жене в том, что хочет с ней расстаться, в ответ женщина нанесла мужчине ножевой удар в грудь, убив его. После инцидента она самостоятельно вызвала скорую помощь и полицейских."Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней приезжей, которая обвиняется в убийстве 36-летнего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ)", - отмечается в релизе.В настоящее время обвиняемая задержана. По уголовному делу продолжается расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756487450.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, адлер, россия
В Сочи женщина зарезала мужа, решившего расстаться с ней
В Сочи 44-летняя женщина зарезала мужа, решившего расстаться с ней