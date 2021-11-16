https://ria.ru/20211116/sochi-1759274034.html

В Сочи женщина зарезала мужа, решившего расстаться с ней

В Сочи женщина зарезала мужа, решившего расстаться с ней - РИА Новости, 16.11.2021

В Сочи женщина зарезала мужа, решившего расстаться с ней

Женщина зарезала мужа в Сочи, решившего расстаться с ней, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:07

2021-11-16T13:07

2021-11-16T13:07

происшествия

краснодарский край

сочи

адлер

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

СОЧИ, 16 ноя – РИА Новости. Женщина зарезала мужа в Сочи, решившего расстаться с ней, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Следствие установило, что супруги совместно арендовывали жилье в центральном районе Адлера по улице Ленина. Когда они в понедельник вместе распивали спиртные напитки, муж признался жене в том, что хочет с ней расстаться, в ответ женщина нанесла мужчине ножевой удар в грудь, убив его. После инцидента она самостоятельно вызвала скорую помощь и полицейских."Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней приезжей, которая обвиняется в убийстве 36-летнего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ)", - отмечается в релизе.В настоящее время обвиняемая задержана. По уголовному делу продолжается расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756487450.html

краснодарский край

сочи

адлер

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, адлер, россия