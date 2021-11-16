https://ria.ru/20211116/siriya-1759354427.html

Россия вывела гуманитарные проекты в Сирии из-под действия "акта Цезаря"

Россия вывела гуманитарные проекты в Сирии из-под действия "акта Цезаря" - РИА Новости, 16.11.2021

Россия вывела гуманитарные проекты в Сирии из-под действия "акта Цезаря"

Россия добилась, чтобы гуманитарные проекты в Сирии не подпадали под действие санкционного закона США, известного как "Акт Цезаря", заявил спецпредставитель... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:50

2021-11-16T18:50

2021-11-16T19:01

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александр лаврентьев

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ДАМАСК, 16 ноя - РИА Новости. Россия добилась, чтобы гуманитарные проекты в Сирии не подпадали под действие санкционного закона США, известного как "Акт Цезаря", заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев."Нам удалось фактически сделать так, что по решению казначейства США все проекты гуманитарной направленности в Сирию не подпадают под действие так называемого "Акта Цезаря". Это хорошее начало", - сказал он журналистам.Администрация экс-президента США Дональда Трампа в 2020 году значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого попадают не только организации Сирии, но другие взаимодействующие с Дамаском государства. Порядка 90% запасов сирийской нефти сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был захвачен террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ), а сейчас контролируется оппозиционными Дамаску "Сирийскими демократическими силами".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210321/siriya-1602009140.html

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сирия, россия, в мире, сша, александр лаврентьев