https://ria.ru/20211116/shkolnik-1759232738.html

В Перми школьник задержал уличного грабителя, отобравшего у женщины телефон

В Перми школьник задержал уличного грабителя, отобравшего у женщины телефон - РИА Новости, 16.11.2021

В Перми школьник задержал уличного грабителя, отобравшего у женщины телефон

Пермский школьник задержал мужчину, который на улице отобрал у женщины сотовый телефон, сообщает пресс-служба краевой полиции. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:53

2021-11-16T09:53

2021-11-16T11:24

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пермь

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ПЕРМЬ, 16 ноя — РИА Новости. Пермский школьник задержал мужчину, который на улице отобрал у женщины сотовый телефон, сообщает пресс-служба краевой полиции.По данным ведомства, инцидент произошел в Кировском районе Перми. Шестнадцатилетний Егор Новиков шел с мамой в магазин и услышал крики о помощи: неподалеку мужчина напал на женщину. Юноша быстро подбежал, выхватил телефон из рук злоумышленника и отдал его пострадавшей. Грабитель пытался убежать, но школьник догнал его в соседнем дворе и держал до приезда полицейских, которых вызвал самостоятельно."Гражданин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса, налетчик заключен под стражу", — говорится в сообщении.Сам Егор рассказал, что поступил, как считал нужным. "Не оставлять же девушку в беде. Нужно всем помогать, быть добрее и ответственно относиться к себе и окружающим. Если ты помогаешь, тебе тоже впоследствии кто-то поможет", — сказал он.В ближайшее время полицейские планируют поощрить смелого школьника.

https://ria.ru/20211022/spasenie-1755819008.html

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происшествия, пермь