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В Перми школьник задержал уличного грабителя, отобравшего у женщины телефон
В Перми школьник задержал уличного грабителя, отобравшего у женщины телефон - РИА Новости, 16.11.2021
В Перми школьник задержал уличного грабителя, отобравшего у женщины телефон
Пермский школьник задержал мужчину, который на улице отобрал у женщины сотовый телефон, сообщает пресс-служба краевой полиции. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:53
2021-11-16T09:53
2021-11-16T11:24
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пермь
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ПЕРМЬ, 16 ноя — РИА Новости. Пермский школьник задержал мужчину, который на улице отобрал у женщины сотовый телефон, сообщает пресс-служба краевой полиции.По данным ведомства, инцидент произошел в Кировском районе Перми. Шестнадцатилетний Егор Новиков шел с мамой в магазин и услышал крики о помощи: неподалеку мужчина напал на женщину. Юноша быстро подбежал, выхватил телефон из рук злоумышленника и отдал его пострадавшей. Грабитель пытался убежать, но школьник догнал его в соседнем дворе и держал до приезда полицейских, которых вызвал самостоятельно."Гражданин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса, налетчик заключен под стражу", — говорится в сообщении.Сам Егор рассказал, что поступил, как считал нужным. "Не оставлять же девушку в беде. Нужно всем помогать, быть добрее и ответственно относиться к себе и окружающим. Если ты помогаешь, тебе тоже впоследствии кто-то поможет", — сказал он.В ближайшее время полицейские планируют поощрить смелого школьника.
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происшествия, пермь
09:53 16.11.2021 (обновлено: 11:24 16.11.2021)
В Перми школьник задержал уличного грабителя, отобравшего у женщины телефон
Пермский школьник задержал грабителя, отобравшего у женщины мобильный телефон
ПЕРМЬ, 16 ноя — РИА Новости. Пермский школьник задержал мужчину, который на улице отобрал у женщины сотовый телефон, сообщает пресс-служба краевой полиции.
По данным ведомства, инцидент произошел в Кировском районе Перми
. Шестнадцатилетний Егор Новиков шел с мамой в магазин и услышал крики о помощи: неподалеку мужчина напал на женщину. Юноша быстро подбежал, выхватил телефон из рук злоумышленника и отдал его пострадавшей. Грабитель пытался убежать, но школьник догнал его в соседнем дворе и держал до приезда полицейских, которых вызвал самостоятельно.
"Гражданин дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса, налетчик заключен под стражу", — говорится в сообщении.
Сам Егор рассказал, что поступил, как считал нужным. "Не оставлять же девушку в беде. Нужно всем помогать, быть добрее и ответственно относиться к себе и окружающим. Если ты помогаешь, тебе тоже впоследствии кто-то поможет", — сказал он.
В ближайшее время полицейские планируют поощрить смелого школьника.