https://ria.ru/20211116/sheremetevo-1759264279.html

Гендиректор "Шереметьево" пообещал вовремя ввести проверки QR-кодов

Гендиректор "Шереметьево" пообещал вовремя ввести проверки QR-кодов - РИА Новости, 16.11.2021

Гендиректор "Шереметьево" пообещал вовремя ввести проверки QR-кодов

Московский аэропорт "Шереметьево" готовится к введению проверок QR-кодов пассажиров по коронавирусу и все сделает в срок, заявил журналистам гендиректор... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:18

2021-11-16T12:18

2021-11-16T12:50

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" готовится к введению проверок QR-кодов пассажиров по коронавирусу и все сделает в срок, заявил журналистам гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса."Шереметьево" готовится и все сделает в срок", - сказал Василенко в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на вопрос о введении QR-кодов.

https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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