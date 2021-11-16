https://ria.ru/20211116/sheremetevo-1759264279.html
Гендиректор "Шереметьево" пообещал вовремя ввести проверки QR-кодов
Гендиректор "Шереметьево" пообещал вовремя ввести проверки QR-кодов - РИА Новости, 16.11.2021
Гендиректор "Шереметьево" пообещал вовремя ввести проверки QR-кодов
Московский аэропорт "Шереметьево" готовится к введению проверок QR-кодов пассажиров по коронавирусу и все сделает в срок, заявил журналистам гендиректор... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:18
2021-11-16T12:18
2021-11-16T12:50
распространение коронавируса
шереметьево (аэропорт)
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175304_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_8259bc50ba5189559d2c5563c1a1fe8a.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" готовится к введению проверок QR-кодов пассажиров по коронавирусу и все сделает в срок, заявил журналистам гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса."Шереметьево" готовится и все сделает в срок", - сказал Василенко в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на вопрос о введении QR-кодов.
https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751175304_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_c9e1952d51188233a33831e1a5ccf242.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм
12:18 16.11.2021 (обновлено: 12:50 16.11.2021)
Гендиректор "Шереметьево" пообещал вовремя ввести проверки QR-кодов
Гендиректор "Шереметьево" Василенко: мы готовимся к введению QR-кодов и сделаем все в срок