https://ria.ru/20211116/sevastopol-1759307115.html
В Севастополе задержали экс-директора департамента сельского хозяйства
В Севастополе задержали экс-директора департамента сельского хозяйства - РИА Новости, 16.11.2021
В Севастополе задержали экс-директора департамента сельского хозяйства
Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников задержан за превышение должностных полномочий, решается... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:45
2021-11-16T15:45
2021-11-16T16:24
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Бывший директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников задержан за превышение должностных полномочий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах города."Кирпичников задержан сотрудниками УФСБ за превышение должностных полномочий по контрактам по торговле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства. По его словам, у экс-чиновника проведены обыски с выемкой документов.Кирпичников лишился своей должности несколько дней назад. Причина - непродление с ним контракта. В пресс-службе правительства города сообщили журналистам, что Кирпичников вызван на опрос к следователям в Симферополь. "На сегодняшний день контракт с ним не продлен до выяснения всех вопросов с правоохранительными органами", - подчеркнули в пресс-службе.
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севастополь, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
15:45 16.11.2021 (обновлено: 16:24 16.11.2021)
В Севастополе задержали экс-директора департамента сельского хозяйства
В Севастополе задержали экс-директора департамента сельского хозяйства Кирпичникова