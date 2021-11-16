https://ria.ru/20211116/servis-1759378010.html

В МВД рассказали, как быстро оформить регистрацию через госуслуги

В МВД рассказали, как быстро оформить регистрацию через госуслуги - РИА Новости, 16.11.2021

В МВД рассказали, как быстро оформить регистрацию через госуслуги

МВД России объяснило, как проще оформить регистрацию по месту пребывания через портал госуслуг, соответствующая информация опубликована на ведомственном сайте... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T22:11

2021-11-16T22:11

2021-11-16T22:11

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. МВД России объяснило, как проще оформить регистрацию по месту пребывания через портал госуслуг, соответствующая информация опубликована на ведомственном сайте "МВД Медиа"."Разработанный МВД России совместно с Минцифры России сервис доступен на портале "Госуслуги" и позволяет гражданам России регистрироваться по месту пребывания онлайн. Госуслуга стала простой, удобной и не требует очного присутствия", - говорится в сообщении.Как напомнили в министерстве, услуга стала доступна с 1 июля текущего года.В МВД пояснили, что заполнение формы в сети и направление заявления в подразделение по вопросам миграции займет не более пяти минут. Заявителям необходимо иметь подтверждённые учётные записи на портале "Госуслуги". Согласие собственника жилья можно также получить в электронном виде. Срок принятия решения об оказании услуги в ведомстве должен составить не более восьми рабочих дней.Свидетельство о регистрации по месту пребывания в форме электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, поступает пользователю в личный кабинет на портале "Госуслуги". При необходимости его можно распечатать, объяснили в МВД.По информации ведомства, с 1 июля 2021 года через портал госуслуг зарегистрировано по месту пребывания более 28 тысяч граждан России.По оценке экспертов МВД России, ежегодно по месту пребывания регистрируются более 3 миллионов человек. Ранее на оказание этой госуслуги в бумажном виде сотрудниками ведомства тратилось более 500 тысяч часов в год.

https://ria.ru/20210519/registratsiya-1732894143.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия