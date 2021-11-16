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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/sertifikaty-1759218968.html
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев - РИА Новости, 16.11.2021
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, это позволит избежать очередей при их проверке, утверждает газета "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T04:25
2021-11-16T10:36
распространение коронавируса
общество
москва
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, это позволит избежать очередей при их проверке, утверждает газета "Известия" со ссылкой на неназванного высокопоставленного федерального чиновника.Фотография в сертификате ускорит его проверку, так как отпадает необходимость показывать паспорт, пишет газета."Нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей", — приводит издание мнение источника.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Меры об обязательных QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних.
https://ria.ru/20211116/sertifikaty-1759212196.html
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общество, москва, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
04:25 16.11.2021 (обновлено: 10:36 16.11.2021)
 
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев

"Известия": сертификаты о вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями владельцев

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые выдаются пациентам после прививки "Спутник V"
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые выдаются пациентам после прививки Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, это позволит избежать очередей при их проверке, утверждает газета "Известия" со ссылкой на неназванного высокопоставленного федерального чиновника.

"Сертификаты о вакцинации, доступ к которым пользователи получают через сайт госуслуг, могут быть дополнены их фотографиями <...> Этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава", — рассказал изданию источник.

Фотография в сертификате ускорит его проверку, так как отпадает необходимость показывать паспорт, пишет газета.
"Нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей", — приводит издание мнение источника.
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Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Меры об обязательных QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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