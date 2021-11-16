https://ria.ru/20211116/sertifikaty-1759218968.html

СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев

СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев - РИА Новости, 16.11.2021

СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев

Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, это позволит избежать очередей при их проверке, утверждает газета "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T04:25

2021-11-16T04:25

2021-11-16T10:36

распространение коронавируса

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госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, это позволит избежать очередей при их проверке, утверждает газета "Известия" со ссылкой на неназванного высокопоставленного федерального чиновника.Фотография в сертификате ускорит его проверку, так как отпадает необходимость показывать паспорт, пишет газета."Нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей", — приводит издание мнение источника.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Меры об обязательных QR-кодах из-за коронавируса не затронут несовершеннолетних.

https://ria.ru/20211116/sertifikaty-1759212196.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/kovid-1759123807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии