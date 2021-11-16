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Эксперт рассказал, как не попасть на фальшивый сайт госуслуг
Эксперт рассказал, как не попасть на фальшивый сайт госуслуг - РИА Новости, 16.11.2021
Эксперт рассказал, как не попасть на фальшивый сайт госуслуг
При попытке получить QR-код пользователь может наткнуться на поддельный портал госуслуг — о том, как отличить мошеннический сайт от подлинного, рассказал РИА... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T07:10
2021-11-16T10:57
общество
технологии
москва
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
qr-код
станислав жураковский
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При попытке получить QR-код пользователь может наткнуться на поддельный портал госуслуг — о том, как отличить мошеннический сайт от подлинного, рассказал РИА Новости обозреватель компании-разработчика программ кибербезопасности ESET Станислав Жураковский.Для проверки безопасности передачи данных Жураковский советует убедиться, что в адресе есть "замочек" и сам адрес начинается с "https://", где буква "s" обозначает "secure" ("безопасный"). Кроме того, важно обращать внимание на правильное написание адреса сайта — из-за опечатки при наборе пользователь может оказаться на поддельном ресурсе. По словам эксперта, отдельное подразделение мошенников — киберсквоттеры — скупают домены, на которые легко попасть, случайно перепутав буквы, расположенные рядом на клавиатуре."Плохую подделку можно также отличить по интерфейсу. Когда не тот цвет, устаревший кабинет или большое количество ошибок в текстах. Имея простую насмотренность, можно быстро и легко отличать подделки от оригинала. Злоумышленники обычно не копируют сайт полностью, они создают ощущение, что этот сайт настоящий", — добавил Жураковский, отметив, что подделку также выдает "одностраничность" сайта.Кроме того, эксперт посоветовал установить антивирусную программу и использовать поисковые сервисы для перехода на портал — оригинальные сайты госсервисов выдаются первыми в поиске и имеют синюю галочку, которая подтверждает их подлинность.
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москва
россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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общество, технологии, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, станислав жураковский
07:10 16.11.2021 (обновлено: 10:57 16.11.2021)
 
Эксперт рассказал, как не попасть на фальшивый сайт госуслуг

Разработчик Жураковский: настоящий сайт госуслуг использует удостоверяющие сертификаты

CC0 / / Работа за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При попытке получить QR-код пользователь может наткнуться на поддельный портал госуслуг — о том, как отличить мошеннический сайт от подлинного, рассказал РИА Новости обозреватель компании-разработчика программ кибербезопасности ESET Станислав Жураковский.

"Первый признак настоящего сайта — использование удостоверяющих сертификатов. Они могут быть проверены в строке браузера по клику на "замочек" в адресной строке, в Safari. По кнопке "показать сертификат" открывается окно, которое демонстрирует принадлежность домена и его подлинность", — отметил эксперт.

Для проверки безопасности передачи данных Жураковский советует убедиться, что в адресе есть "замочек" и сам адрес начинается с "https://", где буква "s" обозначает "secure" ("безопасный"). Кроме того, важно обращать внимание на правильное написание адреса сайта — из-за опечатки при наборе пользователь может оказаться на поддельном ресурсе. По словам эксперта, отдельное подразделение мошенников — киберсквоттеры — скупают домены, на которые легко попасть, случайно перепутав буквы, расположенные рядом на клавиатуре.
"Плохую подделку можно также отличить по интерфейсу. Когда не тот цвет, устаревший кабинет или большое количество ошибок в текстах. Имея простую насмотренность, можно быстро и легко отличать подделки от оригинала. Злоумышленники обычно не копируют сайт полностью, они создают ощущение, что этот сайт настоящий", — добавил Жураковский, отметив, что подделку также выдает "одностраничность" сайта.
Кроме того, эксперт посоветовал установить антивирусную программу и использовать поисковые сервисы для перехода на портал — оригинальные сайты госсервисов выдаются первыми в поиске и имеют синюю галочку, которая подтверждает их подлинность.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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ОбществоТехнологииМоскваРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-кодСтанислав Жураковский
 
 
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