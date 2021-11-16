https://ria.ru/20211116/sayt-1759221004.html

Эксперт рассказал, как не попасть на фальшивый сайт госуслуг

Эксперт рассказал, как не попасть на фальшивый сайт госуслуг - РИА Новости, 16.11.2021

Эксперт рассказал, как не попасть на фальшивый сайт госуслуг

При попытке получить QR-код пользователь может наткнуться на поддельный портал госуслуг — о том, как отличить мошеннический сайт от подлинного, рассказал РИА... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T07:10

2021-11-16T07:10

2021-11-16T10:57

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станислав жураковский

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При попытке получить QR-код пользователь может наткнуться на поддельный портал госуслуг — о том, как отличить мошеннический сайт от подлинного, рассказал РИА Новости обозреватель компании-разработчика программ кибербезопасности ESET Станислав Жураковский.Для проверки безопасности передачи данных Жураковский советует убедиться, что в адресе есть "замочек" и сам адрес начинается с "https://", где буква "s" обозначает "secure" ("безопасный"). Кроме того, важно обращать внимание на правильное написание адреса сайта — из-за опечатки при наборе пользователь может оказаться на поддельном ресурсе. По словам эксперта, отдельное подразделение мошенников — киберсквоттеры — скупают домены, на которые легко попасть, случайно перепутав буквы, расположенные рядом на клавиатуре."Плохую подделку можно также отличить по интерфейсу. Когда не тот цвет, устаревший кабинет или большое количество ошибок в текстах. Имея простую насмотренность, можно быстро и легко отличать подделки от оригинала. Злоумышленники обычно не копируют сайт полностью, они создают ощущение, что этот сайт настоящий", — добавил Жураковский, отметив, что подделку также выдает "одностраничность" сайта.Кроме того, эксперт посоветовал установить антивирусную программу и использовать поисковые сервисы для перехода на портал — оригинальные сайты госсервисов выдаются первыми в поиске и имеют синюю галочку, которая подтверждает их подлинность.

https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751064435.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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