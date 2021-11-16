https://ria.ru/20211116/savicheva-1759146836.html

Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест"

Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест" - РИА Новости, 16.11.2021

Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест"

Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест". О выходе нового ролика певица сообщила в личном микроблоге. Он опубликован на YouTube-канале исполнительницы. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T00:41

2021-11-16T00:41

2021-11-16T00:41

культура

юлия савичева

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест". О выходе нового ролика певица сообщила в личном микроблоге. Он опубликован на YouTube-канале исполнительницы. В клипе рассказывается о двух влюбленных. Она поет, а он рисует, и вместе они с детства. Однажды ночью девушка видит в альбоме бойфренда эскиз, на котором изображена другая, и не может справиться с порывом ревности. Однако, судя по тексту песни и нелинейной структуре видео, пара вряд ли расстанется. "Эверест" — это клип не про конец романа, а о доверии и умении найти подход к чрезвычайно ранимому человеку. Фанатам ролик понравился. "Бомбический монтаж, шикарный продакшен! Ребята все большие молодцы! Супер работа! Браво! Маленькое кино!", "А мне нравится даже больше, чем "Сияй"... Хорошая песня и клип отличный. Юля, ты лучше всех...", "Юля, браво! Клип выполнен на высочайшем художественном уровне. Смотрел и слушал на одном дыхании", — пишут пользователи в комментариях к клипу.

https://ria.ru/20211112/iowa-1758725450.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия савичева, новости культуры, музыка