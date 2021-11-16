https://ria.ru/20211116/savicheva-1759146836.html
Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест"
Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест" - РИА Новости, 16.11.2021
Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест"
Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест". О выходе нового ролика певица сообщила в личном микроблоге. Он опубликован на YouTube-канале исполнительницы. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T00:41
2021-11-16T00:41
2021-11-16T00:41
культура
юлия савичева
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест". О выходе нового ролика певица сообщила в личном микроблоге. Он опубликован на YouTube-канале исполнительницы. В клипе рассказывается о двух влюбленных. Она поет, а он рисует, и вместе они с детства. Однажды ночью девушка видит в альбоме бойфренда эскиз, на котором изображена другая, и не может справиться с порывом ревности. Однако, судя по тексту песни и нелинейной структуре видео, пара вряд ли расстанется. "Эверест" — это клип не про конец романа, а о доверии и умении найти подход к чрезвычайно ранимому человеку. Фанатам ролик понравился. "Бомбический монтаж, шикарный продакшен! Ребята все большие молодцы! Супер работа! Браво! Маленькое кино!", "А мне нравится даже больше, чем "Сияй"... Хорошая песня и клип отличный. Юля, ты лучше всех...", "Юля, браво! Клип выполнен на высочайшем художественном уровне. Смотрел и слушал на одном дыхании", — пишут пользователи в комментариях к клипу.
https://ria.ru/20211112/iowa-1758725450.html
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РИА Новости
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юлия савичева, новости культуры, музыка
Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест"
Юлия Савичева выпустила клип на песню "Эверест"
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Юлия Савичева представила клип на песню "Эверест". О выходе нового ролика певица сообщила
в личном микроблоге. Он опубликован на YouTube-канале исполнительницы.
"Я давно хотела снять жизненную историю, похожую на мини-фильм. И вот, песня "Эверест" позволила мне это сделать. Мне очень повезло с командой, каждый вложил в это видео столько труда, а главное сердца. Думаю, вы почувствуете и поймете все, что мы хотели вам сказать", — написала певица.
В клипе рассказывается о двух влюбленных. Она поет, а он рисует, и вместе они с детства. Однажды ночью девушка видит в альбоме бойфренда эскиз, на котором изображена другая, и не может справиться с порывом ревности. Однако, судя по тексту песни и нелинейной структуре видео, пара вряд ли расстанется. "Эверест" — это клип не про конец романа, а о доверии и умении найти подход к чрезвычайно ранимому человеку.
Фанатам ролик понравился. "Бомбический монтаж, шикарный продакшен! Ребята все большие молодцы! Супер работа! Браво! Маленькое кино!", "А мне нравится даже больше, чем "Сияй"... Хорошая песня и клип отличный. Юля, ты лучше всех...", "Юля, браво! Клип выполнен на высочайшем художественном уровне. Смотрел и слушал на одном дыхании", — пишут пользователи в комментариях к клипу.