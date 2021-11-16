https://ria.ru/20211116/samolet-1759243148.html

Самолет, летевший из Томска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске

Самолет, летевший из Томска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 16.11.2021

Самолет, летевший из Томска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске

Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Томска в Москву, во вторник совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за проблемы в работе механизации РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:49

2021-11-16T10:49

2021-11-16T10:49

происшествия

томск

новосибирск

москва

следственный комитет россии (ск рф)

boeing 737

россия

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НОВОСИБИРСК, 16 ноя – РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Томска в Москву, во вторник совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за проблемы в работе механизации крыла, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Предварительно установлено, что 16 ноября 2021 года в дневное время самолет Boeing 737 осуществлял рейс Томск-Москва. В ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета. Командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина", - говорится в сообщении. В следственном управлении уточнили, что самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.Новосибирский следственный отдел межрегионального управления по факту авиаинцидента проводит доследственную проверку. "Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210912/samolet-1749759274.html

томск

новосибирск

москва

россия

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