https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759218014.html

У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины

У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины - РИА Новости, 16.11.2021

У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T03:44

2021-11-16T03:44

2021-11-16T09:42

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верховная рада украины

людмила денисова

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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник вечером началась кровавая рвота, но к нему не пускают врачей.Ранее Денисова сообщила, что прибыла в Грузию, чтобы посетить Саакашвили.Также омбудсмен добавила, что надеется лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Саакашвили во вторник."На данный момент разрешения или отказа в посещении от министерства юстиции Грузии мною не получены", - уточнила Денисова.Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211103/saakashvili-1757637919.html

https://ria.ru/20211027/gruziya-1756577727.html

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