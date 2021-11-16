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https://ria.ru/20211116/saakashvili-1759218014.html
У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины - РИА Новости, 16.11.2021
У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T03:44
2021-11-16T09:42
в мире
украина
киев
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
верховная рада украины
людмила денисова
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник вечером началась кровавая рвота, но к нему не пускают врачей.Ранее Денисова сообщила, что прибыла в Грузию, чтобы посетить Саакашвили.Также омбудсмен добавила, что надеется лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Саакашвили во вторник."На данный момент разрешения или отказа в посещении от министерства юстиции Грузии мною не получены", - уточнила Денисова.Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211103/saakashvili-1757637919.html
https://ria.ru/20211027/gruziya-1756577727.html
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в мире, украина, киев, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, верховная рада украины, людмила денисова, задержание саакашвили в грузии
03:44 16.11.2021 (обновлено: 09:42 16.11.2021)
 
У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины

Омбудсмен Украины Денисова: у Саакашвили началась кровавая рвота, к нему не пускают врачей

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия
Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник вечером началась кровавая рвота, но к нему не пускают врачей.
Ранее Денисова сообщила, что прибыла в Грузию, чтобы посетить Саакашвили.

"Появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михаила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Однако уже второй день консилиум не имеет доступа к Михаилу для проведения соответствующих процедур", - написала Денисова в своем Telegram-канале.

Также омбудсмен добавила, что надеется лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Саакашвили во вторник.
"На данный момент разрешения или отказа в посещении от министерства юстиции Грузии мною не получены", - уточнила Денисова.
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Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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В миреУкраинаКиевГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЛюдмила ДенисоваЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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