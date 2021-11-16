03:44 16.11.2021 (обновлено: 09:42 16.11.2021)
У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
Омбудсмен Украины Денисова: у Саакашвили началась кровавая рвота, к нему не пускают врачей
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у имеющего украинское гражданство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник вечером началась кровавая рвота, но к нему не пускают врачей.
Ранее Денисова сообщила, что прибыла в Грузию, чтобы посетить Саакашвили.
"Появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михаила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Однако уже второй день консилиум не имеет доступа к Михаилу для проведения соответствующих процедур", - написала Денисова в своем Telegram-канале.
Также омбудсмен добавила, что надеется лично проверить состояние соблюдения прав гражданина Саакашвили во вторник.
"На данный момент разрешения или отказа в посещении от министерства юстиции Грузии мною не получены", - уточнила Денисова.
Саакашвили был задержан по возвращении в Грузию в начале октября и помещен в тюрьму, тогда же он объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили. Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
Ранее в Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
27 октября, 20:20Главу украинского офиса Саакашвили не пустили в Грузию