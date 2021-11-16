https://ria.ru/20211116/rt-1759340127.html

Задержанных журналистов RT France оштрафовали на 300 долларов

Задержанных журналистов RT France оштрафовали на 300 долларов - РИА Новости, 16.11.2021

Задержанных журналистов RT France оштрафовали на 300 долларов

Задержанные на польско-белорусской границе журналисты съемочной группы RT France оштрафованы на 300 долларов каждый, сообщил телеканал RT. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:48

2021-11-16T17:48

2021-11-16T17:58

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

журналистика

белоруссия

франция

польша

телеканал rt

мигранты

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Задержанные на польско-белорусской границе журналисты съемочной группы RT France оштрафованы на 300 долларов каждый, сообщил телеканал RT."Задержанных в Польше журналистов RT France обязали выплатить по 300 долларов штрафа", - сообщается в Telegram-канале RT на русском.В понедельник журналистов RT France – корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори – задержали на польско-белорусской границе. Полиция Подляского воеводства Польши сообщила РИА Новости, что задержала их за якобы незаконное нахождение в зоне ЧП.Как сообщил РИА Новости представитель польского суда, данные граждане оштрафованы на 1 200 злотых каждый. По его словам, в случае неуплаты штрафа журналисты обязаны будут отбыть арест сроком 12 дней каждый – из расчета 100 злотых за каждый день.В понедельник журналистов RT France – корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори – задержали на польско-белорусской границе. Полиция Подляского воеводства Польши сообщила РИА Новости, что задержала их за якобы незаконное нахождение в зоне ЧП.Ранее главный редактор телеканала Ксения Федорова выразила надежду, что задержание съемочной группы не связано с тем, что журналисты работают на RT, добавив, что они приехали на границу с опознавательными знаками. Федорова также сообщила РИА Новости, что журналисты могли не знать о трехкилометровой зоне ЧП на границе.На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями. Глубина зоны ЧП составляет около трех километров от линии границы.

https://ria.ru/20211116/vodomet-1759291617.html

https://ria.ru/20211116/migranty-1759302494.html

https://ria.ru/20211116/napadenie-1759340219.html

белоруссия

франция

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, журналистика, белоруссия, франция, польша, телеканал rt, мигранты, rt france