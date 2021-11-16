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В РПЦ рассказали, как бездомным получить сертификат о вакцинации
В РПЦ рассказали, как бездомным получить сертификат о вакцинации - РИА Новости, 16.11.2021
В РПЦ рассказали, как бездомным получить сертификат о вакцинации
Бездомные могут получить помощь с оформлением документов в московском центре "Ангар спасения" и затем сделать прививку от коронавируса в любом пункте... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:56
2021-11-16T17:56
2021-11-16T17:56
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Бездомные могут получить помощь с оформлением документов в московском центре "Ангар спасения" и затем сделать прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации, рассказала во вторник журналистам социальный работник центра Татьяна Залесская."Если человек хочет вакцинироваться, он может прийти в любой пункт вакцинации, если нет документов – то нет, но мы помогаем восстанавливать паспорта. Поэтому если у человека есть желание сделать прививку, то он может это сделать", - сказала Залесская.Ранее руководитель PR-отдела православной службы помощи "Милосердие" Элина Шевченко рассказала, что в "Ангаре спасения" фиксируют рост количества обращений от трудовых мигрантов из регионов России, потерявших в Москве работу. В основном среди посетителей центра – мужчины трудоспособного возраста, которые оказались в трудной жизненной ситуации."Ангар спасения" – это один из 27 социальных проектов православной службы помощи "Милосердие". Как уточняют в пресс-службе, тем, кто оказался в беде - детям-сиротам, людям с инвалидностью, больным, малоимущим, одиноким матерям, бездомным – "всем подопечным службы доступна не только гуманитарная и медицинская помощь, но и юристы, психологи и другие специалисты, которые работают, чтобы вернуть людей к нормальной жизни".
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общество, здоровье - общество, религия, коронавирус в россии
В РПЦ рассказали, как бездомным получить сертификат о вакцинации
Залесская: бездомным могут помочь с оформлением документов в центре "Ангар спасения"
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Бездомные могут получить помощь с оформлением документов в московском центре "Ангар спасения" и затем сделать прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации, рассказала во вторник журналистам социальный работник центра Татьяна Залесская.
"Ангар спасения" – московский социальный центр помощи бездомным, в котором расположены мобильная душевая, пункт доврачебной медицинской помощи, пункт социального работника, прачечная и парикмахерская.
"Если человек хочет вакцинироваться, он может прийти в любой пункт вакцинации, если нет документов – то нет, но мы помогаем восстанавливать паспорта. Поэтому если у человека есть желание сделать прививку, то он может это сделать", - сказала Залесская.
Ранее руководитель PR-отдела православной службы помощи "Милосердие" Элина Шевченко рассказала, что в "Ангаре спасения" фиксируют рост количества обращений от трудовых мигрантов из регионов России
, потерявших в Москве
работу. В основном среди посетителей центра – мужчины трудоспособного возраста, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
"Ангар спасения" – это один из 27 социальных проектов православной службы помощи "Милосердие". Как уточняют в пресс-службе, тем, кто оказался в беде - детям-сиротам, людям с инвалидностью, больным, малоимущим, одиноким матерям, бездомным – "всем подопечным службы доступна не только гуманитарная и медицинская помощь, но и юристы, психологи и другие специалисты, которые работают, чтобы вернуть людей к нормальной жизни".