https://ria.ru/20211116/rpts-1759343108.html

В РПЦ рассказали, как бездомным получить сертификат о вакцинации

В РПЦ рассказали, как бездомным получить сертификат о вакцинации - РИА Новости, 16.11.2021

В РПЦ рассказали, как бездомным получить сертификат о вакцинации

Бездомные могут получить помощь с оформлением документов в московском центре "Ангар спасения" и затем сделать прививку от коронавируса в любом пункте... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:56

2021-11-16T17:56

2021-11-16T17:56

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Бездомные могут получить помощь с оформлением документов в московском центре "Ангар спасения" и затем сделать прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации, рассказала во вторник журналистам социальный работник центра Татьяна Залесская."Если человек хочет вакцинироваться, он может прийти в любой пункт вакцинации, если нет документов – то нет, но мы помогаем восстанавливать паспорта. Поэтому если у человека есть желание сделать прививку, то он может это сделать", - сказала Залесская.Ранее руководитель PR-отдела православной службы помощи "Милосердие" Элина Шевченко рассказала, что в "Ангаре спасения" фиксируют рост количества обращений от трудовых мигрантов из регионов России, потерявших в Москве работу. В основном среди посетителей центра – мужчины трудоспособного возраста, которые оказались в трудной жизненной ситуации."Ангар спасения" – это один из 27 социальных проектов православной службы помощи "Милосердие". Как уточняют в пресс-службе, тем, кто оказался в беде - детям-сиротам, людям с инвалидностью, больным, малоимущим, одиноким матерям, бездомным – "всем подопечным службы доступна не только гуманитарная и медицинская помощь, но и юристы, психологи и другие специалисты, которые работают, чтобы вернуть людей к нормальной жизни".

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/sertifikat-1759255251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, религия, коронавирус в россии