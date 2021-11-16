https://ria.ru/20211116/razgovor-1759301346.html

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко - РИА Новости, 16.11.2021

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии с учетом прошедшего накануне... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:17

2021-11-16T15:17

2021-11-16T15:18

в мире

белоруссия

владимир путин

евросоюз

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756087339_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_6bbd7a9c74b4c48be2d1fb512a81a369.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии с учетом прошедшего накануне разговора белорусского лидера с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза – с учетом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/migranty-1759296494.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни. 2021-11-16T15:17 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, владимир путин, евросоюз, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии