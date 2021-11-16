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В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко - РИА Новости, 16.11.2021
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии с учетом прошедшего накануне... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:17
2021-11-16T15:18
в мире
белоруссия
владимир путин
евросоюз
александр лукашенко
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии с учетом прошедшего накануне разговора белорусского лидера с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза – с учетом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Польские силовики применяют для сдерживания мигрантов светошумовые гранаты
Польские силовики применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Белоруссией. Беженцы начали ломать заграждение и бросать в них камни.
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в мире, белоруссия, владимир путин, евросоюз, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:17 16.11.2021 (обновлено: 15:18 16.11.2021)
 
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко обменялись мнениями по кризису на границе Белоруссии со странами ЕС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии с учетом прошедшего накануне разговора белорусского лидера с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. Продолжен обмен мнениями по миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза – с учетом прошедшей накануне беседы Александра Лукашенко по телефону с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Белорусские военнослужащие у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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