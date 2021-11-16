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Елисейский дворец опубликовал коммюнике по итогам беседы Макрона и Путина

Елисейский дворец опубликовал коммюнике по итогам беседы Макрона и Путина - РИА Новости, 16.11.2021

Елисейский дворец опубликовал коммюнике по итогам беседы Макрона и Путина

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:08

2021-11-16T12:08

2021-11-16T12:38

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белоруссия

франция

владимир путин

эммануэль макрон

россия

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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе и предотвращения роста напряженности по энергетическим вопросам, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров.Макрон и Путин провели телефонный разговор в понедельник.Как сообщили в Елисейском дворце, французский президент в разговоре с Путиным выразил ему глубокую обеспокоенность "бесчеловечной инструментализацией миграционных потоков, организованных Белоруссией на границе с Польшей".Он призвал российского коллегу использовать свое влияние в Белоруссии, чтобы положить конец этому серьезному гуманитарному кризису.Сообщается, что также Макрон и Путин обсудили ситуацию на Украине. "Президент Республики также выразил своему коллеге глубокую озабоченность развитием ситуации на Украине. Он призвал коллегу играть конструктивную роль в рамках нормандского формата, быстро возобновив диалог, который может снизить напряженность", - заявили в Елисейском дворце.В разговоре была также упомянута ситуация на Кавказе: два президента согласились усилить координацию своих действий в регионе.

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-16T12:08 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, россия, видео