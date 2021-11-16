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Елисейский дворец опубликовал коммюнике по итогам беседы Макрона и Путина
Елисейский дворец опубликовал коммюнике по итогам беседы Макрона и Путина - РИА Новости, 16.11.2021
Елисейский дворец опубликовал коммюнике по итогам беседы Макрона и Путина
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:08
2021-11-16T12:38
в мире
белоруссия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
россия
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе и предотвращения роста напряженности по энергетическим вопросам, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров.Макрон и Путин провели телефонный разговор в понедельник.Как сообщили в Елисейском дворце, французский президент в разговоре с Путиным выразил ему глубокую обеспокоенность "бесчеловечной инструментализацией миграционных потоков, организованных Белоруссией на границе с Польшей".Он призвал российского коллегу использовать свое влияние в Белоруссии, чтобы положить конец этому серьезному гуманитарному кризису.Сообщается, что также Макрон и Путин обсудили ситуацию на Украине. "Президент Республики также выразил своему коллеге глубокую озабоченность развитием ситуации на Украине. Он призвал коллегу играть конструктивную роль в рамках нормандского формата, быстро возобновив диалог, который может снизить напряженность", - заявили в Елисейском дворце.В разговоре была также упомянута ситуация на Кавказе: два президента согласились усилить координацию своих действий в регионе.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, россия, видео
Елисейский дворец опубликовал коммюнике по итогам беседы Макрона и Путина
ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе и предотвращения роста напряженности по энергетическим вопросам, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров.
2021-11-16T12:08
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12:08 16.11.2021 (обновлено: 12:38 16.11.2021)
 
Елисейский дворец опубликовал коммюнике по итогам беседы Макрона и Путина

Макрон и Путин договорились работать для снижения кризиса на белорусско-польской границе

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Francois Mori
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе и предотвращения роста напряженности по энергетическим вопросам, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров.
Макрон и Путин провели телефонный разговор в понедельник.
Как сообщили в Елисейском дворце, французский президент в разговоре с Путиным выразил ему глубокую обеспокоенность "бесчеловечной инструментализацией миграционных потоков, организованных Белоруссией на границе с Польшей".
Он призвал российского коллегу использовать свое влияние в Белоруссии, чтобы положить конец этому серьезному гуманитарному кризису.
"Лидеры двух стран договорились работать вместе, чтобы снизить уровень миграционного кризиса, предотвратить рост напряженности по энергетическим вопросам и позволить верховному комиссару ООН по делам беженцев участвовать в оказании гуманитарной помощи", - отмечается в коммюнике.
Сообщается, что также Макрон и Путин обсудили ситуацию на Украине. "Президент Республики также выразил своему коллеге глубокую озабоченность развитием ситуации на Украине. Он призвал коллегу играть конструктивную роль в рамках нормандского формата, быстро возобновив диалог, который может снизить напряженность", - заявили в Елисейском дворце.
В разговоре была также упомянута ситуация на Кавказе: два президента согласились усилить координацию своих действий в регионе.
 
В миреБелоруссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссия
 
 
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