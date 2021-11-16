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https://ria.ru/20211116/qr-kod-1759320057.html
В Минтрансе рассказали, когда внедрят QR-коды для перелетов
В Минтрансе рассказали, когда внедрят QR-коды для перелетов - РИА Новости, 16.11.2021
В Минтрансе рассказали, когда внедрят QR-коды для перелетов
Требование о продаже авиабилетов по QR-кодам коснется не только российских, но и зарубежных авиакомпаний, заявил заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов в... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:37
2021-11-16T17:59
распространение коронавируса
экономика
госдума рф
министерство транспорта рф (минтранс россии)
здоровье - общество
авиакомпании
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Требование о продаже авиабилетов по QR-кодам коснется не только российских, но и зарубежных авиакомпаний, заявил заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов в кулуарах форума "Транспорт России"."Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России. Мы их поставим перед фактом", — сказал он.Он уточнил, что иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту."Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом", — добавил Богданов.По словам замминистра, в ведомстве рассчитывают, что закон о QR-кодах будет принят еще в этом году и заработает в начале следующего.В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, ресторанов и кафе или непродовольственных магазинов. Можно будет также предъявить документ, подтверждающий либо перенесенный COVID-19, либо медицинский отвод от вакцинации. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — в это время допуск будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту.
https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759182245.html
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экономика, госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), здоровье - общество, авиакомпании, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, новости - туризм
16:37 16.11.2021 (обновлено: 17:59 16.11.2021)
 
В Минтрансе рассказали, когда внедрят QR-коды для перелетов

Замглавы Минтранса Богданов: требование о QR-кодах коснется зарубежных авиакомпаний

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Требование о продаже авиабилетов по QR-кодам коснется не только российских, но и зарубежных авиакомпаний, заявил заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов в кулуарах форума "Транспорт России".
"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России. Мы их поставим перед фактом", — сказал он.
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Он уточнил, что иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту.
"Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом", — добавил Богданов.
По словам замминистра, в ведомстве рассчитывают, что закон о QR-кодах будет принят еще в этом году и заработает в начале следующего.

"Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров", — сказал он.

В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, ресторанов и кафе или непродовольственных магазинов. Можно будет также предъявить документ, подтверждающий либо перенесенный COVID-19, либо медицинский отвод от вакцинации. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — в это время допуск будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту.
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