https://ria.ru/20211116/qr-kod-1759320057.html

В Минтрансе рассказали, когда внедрят QR-коды для перелетов

В Минтрансе рассказали, когда внедрят QR-коды для перелетов - РИА Новости, 16.11.2021

В Минтрансе рассказали, когда внедрят QR-коды для перелетов

Требование о продаже авиабилетов по QR-кодам коснется не только российских, но и зарубежных авиакомпаний, заявил заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов в... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:37

2021-11-16T16:37

2021-11-16T17:59

распространение коронавируса

экономика

госдума рф

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Требование о продаже авиабилетов по QR-кодам коснется не только российских, но и зарубежных авиакомпаний, заявил заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов в кулуарах форума "Транспорт России"."Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России. Мы их поставим перед фактом", — сказал он.Он уточнил, что иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту."Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом", — добавил Богданов.По словам замминистра, в ведомстве рассчитывают, что закон о QR-кодах будет принят еще в этом году и заработает в начале следующего.В конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму законопроекты, в соответствии с которыми QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты, а также при посещении массовых мероприятий, культурных учреждений, ресторанов и кафе или непродовольственных магазинов. Можно будет также предъявить документ, подтверждающий либо перенесенный COVID-19, либо медицинский отвод от вакцинации. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — в это время допуск будет возможен по отрицательному ПЦР-тесту.

https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759182245.html

https://ria.ru/20211116/sertifikaty-1759218968.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), здоровье - общество, авиакомпании, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, новости - туризм