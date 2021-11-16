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Круглый стол ЭИСИ о QR-кодах

Круглый стол ЭИСИ о QR-кодах - РИА Новости, 16.11.2021

Круглый стол ЭИСИ о QR-кодах

18 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "QR-коды: опыт и перспективы применения".

2021-11-16T15:21

2021-11-16T15:21

2021-11-16T15:21

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Задать вопросУчастники:- политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Правительство РФ внесло в Государственную Думу на рассмотрение законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В случае принятия новые правила могут вводиться главами регионов при сложной ситуации с коронавирусом до лета 2022 года. Это не просто экстренная мера на фоне сложной эпидемической ситуации и недостаточных темпов вакцинации. Законопроекты призваны задать на национальном уровне понятные принципы и правила введения региональных ограничений.Каков международный опыт использования QR-кодов и паспортов вакцинации? Как их применяют российские регионы? Есть ли необходимость законодательного регулирования на федеральном уровне? Каковы перспективы принятия и применения соответствующих законов?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы