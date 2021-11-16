Круглый стол ЭИСИ о QR-кодах
18 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "QR-коды: опыт и перспективы применения".
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Участники:
- политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;
- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Правительство РФ внесло в Государственную Думу на рассмотрение законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В случае принятия новые правила могут вводиться главами регионов при сложной ситуации с коронавирусом до лета 2022 года. Это не просто экстренная мера на фоне сложной эпидемической ситуации и недостаточных темпов вакцинации. Законопроекты призваны задать на национальном уровне понятные принципы и правила введения региональных ограничений.
Каков международный опыт использования QR-кодов и паспортов вакцинации? Как их применяют российские регионы? Есть ли необходимость законодательного регулирования на федеральном уровне? Каковы перспективы принятия и применения соответствующих законов?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр АСАФОВ;
- руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Правительство РФ внесло в Государственную Думу на рассмотрение законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В случае принятия новые правила могут вводиться главами регионов при сложной ситуации с коронавирусом до лета 2022 года. Это не просто экстренная мера на фоне сложной эпидемической ситуации и недостаточных темпов вакцинации. Законопроекты призваны задать на национальном уровне понятные принципы и правила введения региональных ограничений.
Каков международный опыт использования QR-кодов и паспортов вакцинации? Как их применяют российские регионы? Есть ли необходимость законодательного регулирования на федеральном уровне? Каковы перспективы принятия и применения соответствующих законов?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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