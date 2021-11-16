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Белоусов назвал введение QR-кодов для авиаперевозок необходимостью
Белоусов назвал введение QR-кодов для авиаперевозок необходимостью - РИА Новости, 16.11.2021
Белоусов назвал введение QR-кодов для авиаперевозок необходимостью
Власти РФ понимают все риски для авиакомпаний от введения QR-кодов, их внедрение будет отрабатываться самым тщательным образом, но это вынужденый и необходимый... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:16
2021-11-16T12:41
распространение коронавируса
экономика
вакцинация
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти РФ понимают все риски для авиакомпаний от введения QR-кодов, их внедрение будет отрабатываться самым тщательным образом, но это вынужденый и необходимый шаг, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.Он подчеркнул, что власти постараются минимизировать все риски. "Но это абсолютная необходимость, это вынужденный шаг, но он абсолютно необходим", - добавил первый вице-премьер.В аппарате первого вице-премьера позже журналистам пояснили, что речь идет о техническом эксперименте по готовности транспортной системы. "Вся система должна быть к этому готова, протестирована и работать четко", - отметили там.Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
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экономика, вакцинация, андрей белоусов, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, qr-код, авиасообщение, общество, москва, госдума рф, здоровье - общество
12:16 16.11.2021 (обновлено: 12:41 16.11.2021)
 
Белоусов назвал введение QR-кодов для авиаперевозок необходимостью

Белоусов: введение QR-кодов для авиаперевозок будет проработано, но это необходимость

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Власти РФ понимают все риски для авиакомпаний от введения QR-кодов, их внедрение будет отрабатываться самым тщательным образом, но это вынужденый и необходимый шаг, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Введение QR-кодов на авиаперевозках будет отрабатываться самым тщательным образом, риски здесь абсолютно понятны. И я знаю, что председатель правительства обращал на это особое внимание на заседании координационного штаба, все технологии должны быть тщательно отработаны и сначала должен быть проведен эксперимент", - сказал Белоусов в кулуарах форума "Транспортная неделя".
Он подчеркнул, что власти постараются минимизировать все риски. "Но это абсолютная необходимость, это вынужденный шаг, но он абсолютно необходим", - добавил первый вице-премьер.
В аппарате первого вице-премьера позже журналистам пояснили, что речь идет о техническом эксперименте по готовности транспортной системы. "Вся система должна быть к этому готова, протестирована и работать четко", - отметили там.
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
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