https://ria.ru/20211116/pytki-1759290625.html

Суд отменил арест Савельева, обнародовавшего видео с пытками заключенных

Суд отменил арест Савельева, обнародовавшего видео с пытками заключенных - РИА Новости, 16.11.2021

Суд отменил арест Савельева, обнародовавшего видео с пытками заключенных

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о заочном аресте белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:28

2021-11-16T14:28

2021-11-16T20:12

происшествия

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САРАТОВ, 16 ноя — РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о заочном аресте белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками в саратовской тюремной больнице."Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, Первый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление прокурора Саратовской области <...> Постановление Октябрьского районного суда Саратова от 18 октября 2021 года отменено", — сообщили там. О том, что Савельева арестовали заочно, стало известно 18 октября. Следствие обвинило его в том, что он в 2018-2020 годах "осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации". Как сообщало агентство Франс Пресс (АФП), белорус, отбывавший тогда срок в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками, под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы. МВД объявило программиста в розыск. По данным АФП, он уехал во Францию, где собирается просить политического убежища. Позже ведомство вычеркнуло его из списка разыскиваемых. Как ранее писали СМИ, Савельев передал правозащитникам гигабайты видео с пытками в тюремной туберкулезной больнице. Telegram-канале Gulagu.net сообщал, что на них запечатлено не менее четырех эпизодов издевательств над заключенными. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН уволила более десятка сотрудников.

https://ria.ru/20211110/pytki-1758378901.html

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саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия