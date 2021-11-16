Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/pytki-1759290625.html
Суд отменил арест Савельева, обнародовавшего видео с пытками заключенных
Суд отменил арест Савельева, обнародовавшего видео с пытками заключенных - РИА Новости, 16.11.2021
Суд отменил арест Савельева, обнародовавшего видео с пытками заключенных
Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о заочном аресте белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:28
2021-11-16T20:12
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755452088_0:149:2333:1461_1920x0_80_0_0_5d707a6f8064d22f08dbaf8184841d95.jpg
САРАТОВ, 16 ноя — РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о заочном аресте белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками в саратовской тюремной больнице."Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, Первый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление прокурора Саратовской области &lt;...&gt; Постановление Октябрьского районного суда Саратова от 18 октября 2021 года отменено", — сообщили там. О том, что Савельева арестовали заочно, стало известно 18 октября. Следствие обвинило его в том, что он в 2018-2020 годах "осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации". Как сообщало агентство Франс Пресс (АФП), белорус, отбывавший тогда срок в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками, под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы. МВД объявило программиста в розыск. По данным АФП, он уехал во Францию, где собирается просить политического убежища. Позже ведомство вычеркнуло его из списка разыскиваемых. Как ранее писали СМИ, Савельев передал правозащитникам гигабайты видео с пытками в тюремной туберкулезной больнице. Telegram-канале Gulagu.net сообщал, что на них запечатлено не менее четырех эпизодов издевательств над заключенными. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН уволила более десятка сотрудников.
https://ria.ru/20211110/pytki-1758378901.html
https://ria.ru/20211110/pytki-1758395478.html
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755452088_93:0:2240:1610_1920x0_80_0_0_6152e13ed79cb0545cf4ec1e174407f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:28 16.11.2021 (обновлено: 20:12 16.11.2021)
 
Суд отменил арест Савельева, обнародовавшего видео с пытками заключенных

Суд отменил арест белоруса Савельева, обнародовавшего видео с пытками в саратовской тюрьме

© REUTERS / Filipp KochetkovОбластная туберкулезная больница №1 УФСИН по Саратовской области
Областная туберкулезная больница №1 УФСИН по Саратовской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Filipp Kochetkov
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 ноя — РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о заочном аресте белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками в саратовской тюремной больнице.
"Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, Первый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление прокурора Саратовской области <...> Постановление Октябрьского районного суда Саратова от 18 октября 2021 года отменено", — сообщили там.
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 12:48
В Кремле прокомментировали новое видео с пытками в саратовской колонии
О том, что Савельева арестовали заочно, стало известно 18 октября. Следствие обвинило его в том, что он в 2018-2020 годах "осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации". Как сообщало агентство Франс Пресс (АФП), белорус, отбывавший тогда срок в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками, под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы. МВД объявило программиста в розыск. По данным АФП, он уехал во Францию, где собирается просить политического убежища. Позже ведомство вычеркнуло его из списка разыскиваемых.
Как ранее писали СМИ, Савельев передал правозащитникам гигабайты видео с пытками в тюремной туберкулезной больнице. Telegram-канале Gulagu.net сообщал, что на них запечатлено не менее четырех эпизодов издевательств над заключенными. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН уволила более десятка сотрудников.
Областная туберкулезная больница №1 УФСИН по Саратовской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:02
ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках в саратовской колонии
 
ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"
03:35Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 лет
03:22В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:19Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродаж
03:15Специалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянах
03:15Названа неожиданная причина гипертонии
03:11В СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
03:06Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
02:30Bloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕС
02:15Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
02:15Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
02:14На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕС
01:28Умерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская
01:25В бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
01:15Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением прав
00:52Врачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больнице
00:26Посольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристами
00:14Глава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКС
00:10В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Лента новостейМолния
Источник рассказал о завершении испытаний УМЗ "Клещ"Гинцбург назвал препарат для вакцинации переболевших COVID-19 моложе 60 летВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников в дни распродажСпециалист объяснил, откуда мошенники берут данные о россиянахНазвана неожиданная причина гипертонииВ СФ предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинацииВрач рассказала о последствиях COVID-19 у беременныхНутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандариныBloomberg описал "очень плохой" сценарий кризиса с мигрантами на границе ЕСФинансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчасРоссиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19На Украине заявили о возможности признания Крыма российским со стороны ЕСУмерла звезда шоу "Танцы со звездами" Кристина АсмаловскаяВ бундестаге назвали причину задержки сертификации "Северного потока — 2"Юрист объяснил, какие "несерьезные" нарушения ПДД обернутся лишением правВрачи заявили о нецелесообразности оставлять Саакашвили в тюремной больницеПосольство в Сербии заявило о решении проблемы с задержанными туристамиГлава НАСА заявил Рогозину о сохраняющейся угрозе для экипажа МКСВ Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией