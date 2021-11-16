https://ria.ru/20211116/putin-1759298797.html
Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий
Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий - РИА Новости, 16.11.2021
Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:07
2021-11-16T15:07
2021-11-16T15:07
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого ноября Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что на совещании будут рассмотрены ход реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, вопросы, связанные с кадровой и материально-технической базой проведения исследований, а также меры вовлечения организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии.Подчеркивается, что в совещании примут участие члены правительства, руководители научных и образовательных организаций, а также крупных производственных объединений.
https://ria.ru/20211013/vorontsova-1754453445.html
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общество, владимир путин, россия
Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий
Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в России
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в среду проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Семнадцатого ноября Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на совещании будут рассмотрены ход реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, вопросы, связанные с кадровой и материально-технической базой проведения исследований, а также меры вовлечения организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии.
Подчеркивается, что в совещании примут участие члены правительства, руководители научных и образовательных организаций, а также крупных производственных объединений.