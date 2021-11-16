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Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий
Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий - РИА Новости, 16.11.2021
Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в РФ, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:07
2021-11-16T15:07
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого ноября Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что на совещании будут рассмотрены ход реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, вопросы, связанные с кадровой и материально-технической базой проведения исследований, а также меры вовлечения организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии.Подчеркивается, что в совещании примут участие члены правительства, руководители научных и образовательных организаций, а также крупных производственных объединений.
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общество, владимир путин, россия
15:07 16.11.2021
 
Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий

Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в России

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Семнадцатого ноября Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова на экспертной сессии Изучение ДНК как способ познать себя в рамках третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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Отмечается, что на совещании будут рассмотрены ход реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, вопросы, связанные с кадровой и материально-технической базой проведения исследований, а также меры вовлечения организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии.
Подчеркивается, что в совещании примут участие члены правительства, руководители научных и образовательных организаций, а также крупных производственных объединений.
 
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