https://ria.ru/20211116/putin-1759280953.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 16.11.2021
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин сообщил президенту Ирана Ибрахиму Раиси о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул российской гуманитарной помощи –... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:43
2021-11-16T13:43
2021-11-16T13:58
кабул (город)
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Ирана Ибрахиму Раиси о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул российской гуманитарной помощи – продовольствия и товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России сообщил о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул российской гуманитарной помощи – продовольствия и товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.Путин и президент Ирана обсудили СВПД, обе страны выступают за его полноценное выполнение в изначально согласованных рамках, сообщает пресс-служба Кремля."Уделено внимание положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Россия и Иран выступают за его полноценное выполнение в изначально согласованных рамках", - говорится в сообщении.Путин выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по СВПД пройдут в конструктивном ключе, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по данной проблематике пройдут в конструктивном ключе", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси отметили, что во многом благодаря РФ и Ирану удалось сохранить государственность Сирии, выразили настрой на дальнейшую координацию, сообщает пресс-служба Кремля."Обстоятельно обсуждены актуальные темы международной повестки дня. Отмечено, что во многом благодаря слаженным российско-иранским усилиям удалось сохранить государственность Сирии, ликвидировать крупный очаг международного терроризма. С обеих сторон выражен настрой на дальнейшую координацию по сирийскому урегулированию, в том числе в рамках Астанинского формата", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха."Владимир Путин проинформировал о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей, налаживанию мирной жизни в регионе", - добавляется в сообщении.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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кабул (город), владимир путин
13:43 16.11.2021 (обновлено: 13:58 16.11.2021)
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Раиси
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
сообщил президенту Ирана Ибрахиму Раиси о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул
российской гуманитарной помощи – продовольствия и товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России
сообщил о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул российской гуманитарной помощи – продовольствия и товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.
Путин и президент Ирана
обсудили СВПД
, обе страны выступают за его полноценное выполнение в изначально согласованных рамках, сообщает пресс-служба Кремля.
"Уделено внимание положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Россия и Иран выступают за его полноценное выполнение в изначально согласованных рамках", - говорится в сообщении.
Путин выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по СВПД пройдут в конструктивном ключе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по данной проблематике пройдут в конструктивном ключе", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси
отметили, что во многом благодаря РФ и Ирану удалось сохранить государственность Сирии
, выразили настрой на дальнейшую координацию, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно обсуждены актуальные темы международной повестки дня. Отмечено, что во многом благодаря слаженным российско-иранским усилиям удалось сохранить государственность Сирии, ликвидировать крупный очаг международного терроризма. С обеих сторон выражен настрой на дальнейшую координацию по сирийскому урегулированию, в том числе в рамках Астанинского формата", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
.
"Владимир Путин проинформировал о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей, налаживанию мирной жизни в регионе", - добавляется в сообщении.
Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.