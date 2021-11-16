https://ria.ru/20211116/putin-1759280953.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана - РИА Новости, 16.11.2021

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин сообщил президенту Ирана Ибрахиму Раиси о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул российской гуманитарной помощи –... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:43

2021-11-16T13:43

2021-11-16T13:58

кабул (город)

владимир путин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Ирана Ибрахиму Раиси о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул российской гуманитарной помощи – продовольствия и товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России сообщил о планирующейся в ближайшее время доставке в Кабул российской гуманитарной помощи – продовольствия и товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.Путин и президент Ирана обсудили СВПД, обе страны выступают за его полноценное выполнение в изначально согласованных рамках, сообщает пресс-служба Кремля."Уделено внимание положению дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Россия и Иран выступают за его полноценное выполнение в изначально согласованных рамках", - говорится в сообщении.Путин выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по СВПД пройдут в конструктивном ключе, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по данной проблематике пройдут в конструктивном ключе", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси отметили, что во многом благодаря РФ и Ирану удалось сохранить государственность Сирии, выразили настрой на дальнейшую координацию, сообщает пресс-служба Кремля."Обстоятельно обсуждены актуальные темы международной повестки дня. Отмечено, что во многом благодаря слаженным российско-иранским усилиям удалось сохранить государственность Сирии, ликвидировать крупный очаг международного терроризма. С обеих сторон выражен настрой на дальнейшую координацию по сирийскому урегулированию, в том числе в рамках Астанинского формата", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха."Владимир Путин проинформировал о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей, налаживанию мирной жизни в регионе", - добавляется в сообщении.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (город), владимир путин