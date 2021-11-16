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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211116/puteshestviya-1759298614.html
Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах
Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах - РИА Новости, 16.11.2021
Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах
В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:47
2021-11-16T16:47
туризм
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краснодарский край
республика крым
калининградская область
москва
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает Туту.ру.Данные были собраны экспертами онлайн-сервиса на основании официальных документов на 15 ноября. Перечень распространяется только на тех, кто перемещается между областями. Для иностранцев и прибывших из-за границы могут применяться дополнительные ограничения.В Москве действует режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода.В Санкт-Петербурге без QR-кода также нельзя пребывать в общественных местах и заселиться в гостиницу.Такое же правило введено в Севастополе и Крыму. Кроме кода, постояльцы должны предъявить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, а потом еще один — уже после заселения. Он понадобится для допуска на массовые мероприятия.В Краснодарском крае отели требуют от гостей результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации. Курорты доступны только для привитых, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при согласии вакцинироваться в течение трех дней после регистрации в гостинице. Тем, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями, предписано соблюдать режим самоизоляции.В Калининградской области такое правило распространяется на туристов старше 65 лет. Посещение кафе, ресторанов, некоторых магазинов, фитнес-центров, организаций культуры и ТЦ возможно только при предъявлении QR-кода.
https://ria.ru/20211116/grebenschikov-1758180852.html
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санкт-петербург, краснодарский край, республика крым, калининградская область, москва, новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19, севастополь, туристы
16:47 16.11.2021
 
Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах

Эксперты рассказали, где туристы должны доказать ковидный статус и соблюдать самоизоляцию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает Туту.ру.
Данные были собраны экспертами онлайн-сервиса на основании официальных документов на 15 ноября. Перечень распространяется только на тех, кто перемещается между областями. Для иностранцев и прибывших из-за границы могут применяться дополнительные ограничения.
В Москве действует режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода.
В Санкт-Петербурге без QR-кода также нельзя пребывать в общественных местах и заселиться в гостиницу.
Такое же правило введено в Севастополе и Крыму. Кроме кода, постояльцы должны предъявить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, а потом еще один — уже после заселения. Он понадобится для допуска на массовые мероприятия.
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В Калининградской области такое правило распространяется на туристов старше 65 лет. Посещение кафе, ресторанов, некоторых магазинов, фитнес-центров, организаций культуры и ТЦ возможно только при предъявлении QR-кода.
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