https://ria.ru/20211116/puteshestviya-1759298614.html
Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах
Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах - РИА Новости, 16.11.2021
Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах
В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:47
2021-11-16T16:47
2021-11-16T16:47
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает Туту.ру.Данные были собраны экспертами онлайн-сервиса на основании официальных документов на 15 ноября. Перечень распространяется только на тех, кто перемещается между областями. Для иностранцев и прибывших из-за границы могут применяться дополнительные ограничения.В Москве действует режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода.В Санкт-Петербурге без QR-кода также нельзя пребывать в общественных местах и заселиться в гостиницу.Такое же правило введено в Севастополе и Крыму. Кроме кода, постояльцы должны предъявить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, а потом еще один — уже после заселения. Он понадобится для допуска на массовые мероприятия.В Краснодарском крае отели требуют от гостей результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации. Курорты доступны только для привитых, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при согласии вакцинироваться в течение трех дней после регистрации в гостинице. Тем, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями, предписано соблюдать режим самоизоляции.В Калининградской области такое правило распространяется на туристов старше 65 лет. Посещение кафе, ресторанов, некоторых магазинов, фитнес-центров, организаций культуры и ТЦ возможно только при предъявлении QR-кода.
https://ria.ru/20211116/grebenschikov-1758180852.html
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санкт-петербург, краснодарский край, республика крым, калининградская область, москва, новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19, севастополь, туристы
Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах
Эксперты рассказали, где туристы должны доказать ковидный статус и соблюдать самоизоляцию
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает Туту.ру.
Данные были собраны экспертами онлайн-сервиса на основании официальных документов на 15 ноября. Перечень распространяется только на тех, кто перемещается между областями. Для иностранцев и прибывших из-за границы могут применяться дополнительные ограничения.
В Москве действует режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода.
В Санкт-Петербурге без QR-кода также нельзя пребывать в общественных местах и заселиться в гостиницу.
Такое же правило введено в Севастополе и Крыму. Кроме кода, постояльцы должны предъявить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, а потом еще один — уже после заселения. Он понадобится для допуска на массовые мероприятия.
В Краснодарском крае отели требуют от гостей результаты ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации. Курорты доступны только для привитых, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при согласии вакцинироваться в течение трех дней после регистрации в гостинице. Тем, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями, предписано соблюдать режим самоизоляции.
В Калининградской области такое правило распространяется на туристов старше 65 лет. Посещение кафе, ресторанов, некоторых магазинов, фитнес-центров, организаций культуры и ТЦ возможно только при предъявлении QR-кода.