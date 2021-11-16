Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211116/proverka-1759245777.html
В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых
В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых - РИА Новости, 16.11.2021
В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о жестоком обращении с пожилыми людьми в доме... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:06
2021-11-16T11:27
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759248698_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44254b72e7d213432838f5390a2a8720.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о жестоком обращении с пожилыми людьми в доме престарелых в Мытищах, сообщается на сайте ведомства.Ранее в СМИ появилась информация о жестоком обращении персонала подмосковного пансионата для пенсионеров с подопечной, которую привязали к кровати, фрагмент произошедшего запечатлен на видео."Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе проверки по информации из социальных сетей о нарушении прав граждан в пансионате для пожилых людей, расположенном в городе Мытищи", - говорится в сообщении.Дополняется, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.Следователи пока не нашли свидетельств жестокого обращения с постояльцами дома престарелых в Мытищах, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Установлены и опрошены постояльцы, изображённые на видео. Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались... Также опрошено 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось", - сказала Врадий.Добавляется, что врач-травматолог не выявил видимых телесных повреждений у пенсионерок.СК продолжает проверку, а также ищет бывшую сотрудницу пансионата, которая сняла и выложила видео в мессенджер.
https://ria.ru/20211001/sanitarka-1752608540.html
https://ria.ru/20211031/novokuznetsk-1757070433.html
мытищи
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Проверка СК в доме престарелых в Мытищах
Следователи пока не нашли свидетельств жестокого обращения с постояльцами дома престарелых в Мытищах. Накануне ведомство заявило о проверке по информации СМИ о том, что персонал пансионата для пенсионеров в Мытищах привязал женщину к кровати – соответствующее видео попало в интернет.
2021-11-16T11:06
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759248698_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a8b75e416fdfd5d2c7b59fa58576c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
11:06 16.11.2021 (обновлено: 11:27 16.11.2021)
 
В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых

Бастрыкину доложат о проверке сообщений о жестоком обращении в доме престарелых в Мытищах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о жестоком обращении с пожилыми людьми в доме престарелых в Мытищах, сообщается на сайте ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о жестоком обращении персонала подмосковного пансионата для пенсионеров с подопечной, которую привязали к кровати, фрагмент произошедшего запечатлен на видео.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 09:27
Дело об избиении постояльцев дома для престарелых в Реутове передали в суд
"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе проверки по информации из социальных сетей о нарушении прав граждан в пансионате для пожилых людей, расположенном в городе Мытищи", - говорится в сообщении.
Дополняется, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Следователи пока не нашли свидетельств жестокого обращения с постояльцами дома престарелых в Мытищах, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Установлены и опрошены постояльцы, изображённые на видео. Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались... Также опрошено 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось", - сказала Врадий.
Добавляется, что врач-травматолог не выявил видимых телесных повреждений у пенсионерок.
СК продолжает проверку, а также ищет бывшую сотрудницу пансионата, которая сняла и выложила видео в мессенджер.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 10:29
В Новокузнецке обнаружили "дом престарелых", где умерли несколько человек
 
ПроисшествияМытищиМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятий
11:48Тюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-код
11:46Россия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и Катар
11:45Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
11:44Названа приправа, снижающая уровень "вредного" холестерина
11:43Россия увеличит число рейсов с несколькими странами
11:42Говорить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНР
11:42Подросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срок
11:42В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19
11:41С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и Хельсинки
11:39Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
11:36Попова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
11:33Мигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границе
11:33Бастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в Якутии
11:33В РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по Украине
11:29Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского
11:29Приказа о размещении военных на границе не было, заявил Лукашенко
11:22Российская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКС
11:21Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
11:15Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель
Лента новостейМолния
В Донецке назвали указ Путина по Донбассу глотком воздуха для предприятийТюменские власти расширили список мест, для посещения которых нужен QR-кодРоссия с 1 декабря снимает ограничения на полеты на Кубу, в Мексику и КатарРоссия возобновит авиасообщение с пятью странамиНазвана приправа, снижающая уровень "вредного" холестеринаРоссия увеличит число рейсов с несколькими странамиГоворить об испытании Россией космического оружия рано, заявили в МИД КНРПодросток, ударивший росгвардейца в Москве, получил условный срокВ Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19С 12 декабря возобновляется движение поездов между Петербургом и ХельсинкиКулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисомПопова продлила действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 годаМигрант рассказал о замерзающих детях на белорусско-польской границеБастрыкину доложат о расследовании дела о незаконной охоте в ЯкутииВ РПЦ отреагировали на решение комитета ООН по УкраинеАваков не верит во второй президентский срок ЗеленскогоПриказа о размещении военных на границе не было, заявил ЛукашенкоРоссийская система продолжает мониторинг космоса после пролета мусора у МКСИсточник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской областиЛукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель