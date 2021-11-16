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В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых

В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых - РИА Новости, 16.11.2021

В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о жестоком обращении с пожилыми людьми в доме... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:06

2021-11-16T11:06

2021-11-16T11:27

происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о жестоком обращении с пожилыми людьми в доме престарелых в Мытищах, сообщается на сайте ведомства.Ранее в СМИ появилась информация о жестоком обращении персонала подмосковного пансионата для пенсионеров с подопечной, которую привязали к кровати, фрагмент произошедшего запечатлен на видео."Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе проверки по информации из социальных сетей о нарушении прав граждан в пансионате для пожилых людей, расположенном в городе Мытищи", - говорится в сообщении.Дополняется, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.Следователи пока не нашли свидетельств жестокого обращения с постояльцами дома престарелых в Мытищах, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Установлены и опрошены постояльцы, изображённые на видео. Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались... Также опрошено 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось", - сказала Врадий.Добавляется, что врач-травматолог не выявил видимых телесных повреждений у пенсионерок.СК продолжает проверку, а также ищет бывшую сотрудницу пансионата, которая сняла и выложила видео в мессенджер.

https://ria.ru/20211001/sanitarka-1752608540.html

https://ria.ru/20211031/novokuznetsk-1757070433.html

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Проверка СК в доме престарелых в Мытищах Следователи пока не нашли свидетельств жестокого обращения с постояльцами дома престарелых в Мытищах. Накануне ведомство заявило о проверке по информации СМИ о том, что персонал пансионата для пенсионеров в Мытищах привязал женщину к кровати – соответствующее видео попало в интернет. 2021-11-16T11:06 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия