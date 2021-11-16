https://ria.ru/20211116/proverka-1759245777.html
В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых
В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых - РИА Новости, 16.11.2021
В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о жестоком обращении с пожилыми людьми в доме... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:06
2021-11-16T11:06
2021-11-16T11:27
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759248698_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44254b72e7d213432838f5390a2a8720.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о жестоком обращении с пожилыми людьми в доме престарелых в Мытищах, сообщается на сайте ведомства.Ранее в СМИ появилась информация о жестоком обращении персонала подмосковного пансионата для пенсионеров с подопечной, которую привязали к кровати, фрагмент произошедшего запечатлен на видео."Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. доложить о ходе проверки по информации из социальных сетей о нарушении прав граждан в пансионате для пожилых людей, расположенном в городе Мытищи", - говорится в сообщении.Дополняется, что ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.Следователи пока не нашли свидетельств жестокого обращения с постояльцами дома престарелых в Мытищах, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Установлены и опрошены постояльцы, изображённые на видео. Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались... Также опрошено 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось", - сказала Врадий.Добавляется, что врач-травматолог не выявил видимых телесных повреждений у пенсионерок.СК продолжает проверку, а также ищет бывшую сотрудницу пансионата, которая сняла и выложила видео в мессенджер.
https://ria.ru/20211001/sanitarka-1752608540.html
https://ria.ru/20211031/novokuznetsk-1757070433.html
мытищи
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759248698_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a8b75e416fdfd5d2c7b59fa58576c21.jpg
Проверка СК в доме престарелых в Мытищах
Следователи пока не нашли свидетельств жестокого обращения с постояльцами дома престарелых в Мытищах. Накануне ведомство заявило о проверке по информации СМИ о том, что персонал пансионата для пенсионеров в Мытищах привязал женщину к кровати – соответствующее видео попало в интернет.
2021-11-16T11:06
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
11:06 16.11.2021 (обновлено: 11:27 16.11.2021)
В Мытищах проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых
Бастрыкину доложат о проверке сообщений о жестоком обращении в доме престарелых в Мытищах