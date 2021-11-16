12:42 16.11.2021 (обновлено: 13:51 16.11.2021)
Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу
МИД Украины направил России ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Украина направила России ноту протеста из-за указа Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. С таким заявлением выступил украинский МИД.
"Рассматриваем подписание президентом России указа <...> как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права", — говорится в документе.
Киев утверждает, что действия Москвы противоречат обязательствам по Минским соглашениям и договоренностям в рамках "нормандского формата", и усматривает в признании сертификатов целенаправленную политику по затягиванию территорий Донбасса в "экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство" России.
В МИД подчеркнули, что продолжат консолидацию международной поддержки Украины, чтобы "заставить Россию отказаться от деструктивных действий".
Указ, который Путин подписал накануне, касается гуманитарной поддержки Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. В соответствии с ним выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары наравне с российскими — допускаться до госзакупок. В ДНР этот указ назвали "глотком воздуха" для предприятий республики.
С середины лета 2014 года Киев прекратил платить зарплаты бюджетникам и пенсии жителям неподконтрольных ему территорий. В ноябре тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о полной экономической блокаде Донбасса: оттуда вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. С апреля 2015 года власти ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии, а с мая — и зарплаты бюджетникам.