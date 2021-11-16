https://ria.ru/20211116/protest-1759268299.html

Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу

Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу - РИА Новости, 16.11.2021

Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу

Украина направила России ноту протеста из-за указа Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:42

2021-11-16T12:42

2021-11-16T13:51

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киев

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дмитрий кулеба

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КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Украина направила России ноту протеста из-за указа Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. С таким заявлением выступил украинский МИД."Рассматриваем подписание президентом России указа <...> как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права", — говорится в документе.Киев утверждает, что действия Москвы противоречат обязательствам по Минским соглашениям и договоренностям в рамках "нормандского формата", и усматривает в признании сертификатов целенаправленную политику по затягиванию территорий Донбасса в "экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство" России.В МИД подчеркнули, что продолжат консолидацию международной поддержки Украины, чтобы "заставить Россию отказаться от деструктивных действий".Указ, который Путин подписал накануне, касается гуманитарной поддержки Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. В соответствии с ним выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары наравне с российскими — допускаться до госзакупок. В ДНР этот указ назвали "глотком воздуха" для предприятий республики.С середины лета 2014 года Киев прекратил платить зарплаты бюджетникам и пенсии жителям неподконтрольных ему территорий. В ноябре тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о полной экономической блокаде Донбасса: оттуда вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. С апреля 2015 года власти ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

https://ria.ru/20211116/poroshenko-1759214704.html

https://ria.ru/20211115/zakharova-1759206525.html

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в мире, киев, франция, владимир путин, мид украины, петр порошенко, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия