https://ria.ru/20211116/prokuratura-1759279882.html

Прокуратура начала проверку после задержки доставки продуктов в ДФО

Прокуратура начала проверку после задержки доставки продуктов в ДФО - РИА Новости, 16.11.2021

Прокуратура начала проверку после задержки доставки продуктов в ДФО

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку после информации о задержке доставки продуктов в ходе северного завоза на Дальнем Востоке, сообщает... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:37

2021-11-16T13:37

2021-11-16T13:37

магаданская область

чукотка

дальневосточная транспортная прокуратура

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку после информации о задержке доставки продуктов в ходе северного завоза на Дальнем Востоке, сообщает ведомство.Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья."Дальневосточной транспортной прокуратурой в связи с распространением в СМИ публикаций о задержках доставки продуктов питания и товаров первой необходимости в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности организована проверка исполнения федерального законодательства, в том числе обеспечения недискриминационного доступа к портовой инфраструктуре", - говорится в сообщении.Налажено взаимодействие с органами государственной власти субъектов РФ в ДФО. Под руководством Дальневосточного транспортного прокурора состоялось межведомственное совещание."По итогам заседания выработаны мероприятия, направленные на бесперебойное выполнение морских перевозок в районы с ограниченным сроком завоза грузов, оптимизацию погрузо-разгрузочной деятельности в портах", - отмечает ДВТП.Транспортные прокуроры проинформировали капитанов морских портов о необходимости первоочередной постановки судов к причалам для перевозки социально-значимой продукции, стивидоры ориентированы на наращивание объемов перевалки грузов. Судоходными компаниями на каботажные линии дополнительно привлечено 8 контейнеровозов для активизации доставки таких товаров.Отмечается также, что в ходе проверки прокуроры выявили отдельные нарушения законодательства о безопасности на морском транспорте при эксплуатации портовых гидротехнических сооружений и грузоподъёмных механизмов. Руководителям стивидорных компаний внесены представления, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.В результате принятых мер ситуация стабилизировалась, сообщает ДВТП.

https://ria.ru/20211116/primore-1759233588.html

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магаданская область, чукотка, дальневосточная транспортная прокуратура, россия