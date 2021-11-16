ВЭБ.РФ поддержит "проекты-маяки" в сфере технологического развития
© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
© "ВЭБ.РФ"
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ примет активное участие в реализации важнейших инновационных технологических проектов-маяков в России, в том числе, в сфере беспилотного судовождения и доставки грузов, интегрируя такие проекты в существующие производственные цепочки и помогая привлекать инвестиции, сообщил во вторник в ходе "Транспортной недели 2021" главный управляющий директор ВЭБ.РФ по развитию экосистемы поддержи и интеграции технологических проектов Леонид Осипов.
"Эти проекты достаточно высокорисковые, а значит, роль их инвесторов и институтов развития критично важна. ВЭБ.РФ в статусе организации развития примет активное участие в интеграции проектов в существующие производственные цепочки. А когда проекты станут достаточно зрелыми, мы рассмотрим возможность привлечения инвестиций", — сказал Осипов.
По его словам, сейчас идет работа над "бесшовной" системой поддержки инновационных и технологических проектов "от стартапа до IPO". Этим занимаются Минэкономразвития совместно с платформой НТИ и институтами развития из Группы ВЭБ.РФ (Фонд "Сколково", Фонд содействия инновациям, Фонд инфраструктурных и образовательных программ).
"Цель данной системы — ускорить прохождение проектов по этапам технологической, инвестиционной и рыночной зрелости. В рамках системы планируется собирать и накапливать данные о технологических стартапах и компаниях среднего бизнеса на каждом этапе их жизненного цикла", — пояснил главный управляющий директор ВЭБ.РФ.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что правительство планирует направить на реализацию таких проектов свыше 650 миллиардов рублей в 2022-2024 годах. Деньги будут выделены, в том числе, из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и внебюджетных источников. По словам Белоусова, технологическое развитие является одним из условий для устойчивого роста экономики страны на ближайшие годы. Среди проектов - создание коридоров коммерческого автономного беспилотного судовождения, беспилотная доставка грузов в труднодоступные районы Арктики и Дальнего Востока, а также беспилотные логистические транспортные коридоры для перевозки грузов.
Леонид Осипов до назначения главным управляющим директором ВЭБ.РФ работал в правительстве, Минэкономразвития, администрации президента. Он участвовал в разработке первой версии программы "Цифровая экономика", системы управления национальными проектами, а также инициатив социально-экономического развития в рамках группы "Высокотехнологическая экономика". У Осипова есть и опыт работы в международном ИТ-консалтинге.