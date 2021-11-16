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Ростерминалуголь войдет в проект "Углеродно-нейтральный транспорт"
Ростерминалуголь войдет в проект "Углеродно-нейтральный транспорт" - РИА Новости, 16.11.2021
Ростерминалуголь войдет в проект "Углеродно-нейтральный транспорт"
АО "Ростерминалуголь" (входит в УГМК) в рамках XV международного форума "Транспортная неделя - 2021" подписал соглашение об участии в проекте... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:05
2021-11-16T16:05
2021-11-16T16:24
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. АО "Ростерминалуголь" (входит в УГМК) в рамках XV международного форума "Транспортная неделя - 2021" подписал соглашение об участии в проекте "Углеродно-нейтральный транспорт", говорится в пресс-релизе Ростерминалуголя.В рамках проекта стивидорное предприятие присоединяется к консорциуму, созданному на базе Российского университета транспорта (РУТ МИИТ). Проект "Углеродно-нейтральный транспорт" реализуется РУТ МИИТ в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет – 2030". Участники консорциума объединяют усилия с целью развития приоритетных направлений на период до 2030 года, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок, материально-технических условий образовательной и научной деятельности.Отмечается, что Ростерминалуголь входит в число лидеров портовой отрасли по цифровизации и автоматизации производства с применением НДТ (наилучшая доступная технология – ред.). В производственной деятельности организацией используются крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, системы пылеподавления и аспирации, а также современные системы пылеподавления, ветрозащиты, очистки ливневых стоков. Ведется постоянный экологический мониторинг и аудит состояния окружающей среды.В настоящий момент АО "Ростерминалуголь" продолжает реализацию комплексной долгосрочной программы повышения экологической безопасности предприятия. В 2021 году инвестиции в ее выполнение превысят один миллиард рублей. Один из этапов программы - возведение ветро-пылезащитного ограждения угольного склада, которое обеспечит максимальную защиту окружающей среды от производственной деятельности. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год.
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новости компаний - экономика, уральская горно-металлургическая компания
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости.
АО "Ростерминалуголь" (входит в УГМК
) в рамках XV международного форума "Транспортная неделя - 2021" подписал соглашение об участии в проекте "Углеродно-нейтральный транспорт", говорится в пресс-релизе Ростерминалуголя.
В рамках проекта стивидорное предприятие присоединяется к консорциуму, созданному на базе Российского университета транспорта (РУТ МИИТ). Проект "Углеродно-нейтральный транспорт" реализуется РУТ МИИТ в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет – 2030". Участники консорциума объединяют усилия с целью развития приоритетных направлений на период до 2030 года, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок, материально-технических условий образовательной и научной деятельности.
"Проект нацелен на достижение технологического лидерства и создание научно-образовательной основы и прикладных инструментов для обеспечения ускоренного перехода российской транспортной системы к устойчивому низкоуглеродному развитию. С учетом существенного опыта АО "Ростерминалуголь" в обеспечении экологической безопасности производственных процессов с соблюдением всех экологических норм, что подтверждено сертификатом ISO, мы сможем внести свой вклад, структура которого находится в процессе разработки, в развитие данного проекта", – сказаладиректор по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирина Ольховская, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что Ростерминалуголь входит в число лидеров портовой отрасли по цифровизации и автоматизации производства с применением НДТ (наилучшая доступная технология – ред.). В производственной деятельности организацией используются крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, системы пылеподавления и аспирации, а также современные системы пылеподавления, ветрозащиты, очистки ливневых стоков. Ведется постоянный экологический мониторинг и аудит состояния окружающей среды.
В настоящий момент АО "Ростерминалуголь" продолжает реализацию комплексной долгосрочной программы повышения экологической безопасности предприятия. В 2021 году инвестиции в ее выполнение превысят один миллиард рублей. Один из этапов программы - возведение ветро-пылезащитного ограждения угольного склада, которое обеспечит максимальную защиту окружающей среды от производственной деятельности. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год.