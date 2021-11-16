https://ria.ru/20211116/proekt-1759311733.html

Ростерминалуголь войдет в проект "Углеродно-нейтральный транспорт"

Ростерминалуголь войдет в проект "Углеродно-нейтральный транспорт" - РИА Новости, 16.11.2021

Ростерминалуголь войдет в проект "Углеродно-нейтральный транспорт"

АО "Ростерминалуголь" (входит в УГМК) в рамках XV международного форума "Транспортная неделя - 2021" подписал соглашение об участии в проекте... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:05

2021-11-16T16:05

2021-11-16T16:24

новости компаний - экономика

уральская горно-металлургическая компания

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. АО "Ростерминалуголь" (входит в УГМК) в рамках XV международного форума "Транспортная неделя - 2021" подписал соглашение об участии в проекте "Углеродно-нейтральный транспорт", говорится в пресс-релизе Ростерминалуголя.В рамках проекта стивидорное предприятие присоединяется к консорциуму, созданному на базе Российского университета транспорта (РУТ МИИТ). Проект "Углеродно-нейтральный транспорт" реализуется РУТ МИИТ в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет – 2030". Участники консорциума объединяют усилия с целью развития приоритетных направлений на период до 2030 года, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок, материально-технических условий образовательной и научной деятельности.Отмечается, что Ростерминалуголь входит в число лидеров портовой отрасли по цифровизации и автоматизации производства с применением НДТ (наилучшая доступная технология – ред.). В производственной деятельности организацией используются крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, системы пылеподавления и аспирации, а также современные системы пылеподавления, ветрозащиты, очистки ливневых стоков. Ведется постоянный экологический мониторинг и аудит состояния окружающей среды.В настоящий момент АО "Ростерминалуголь" продолжает реализацию комплексной долгосрочной программы повышения экологической безопасности предприятия. В 2021 году инвестиции в ее выполнение превысят один миллиард рублей. Один из этапов программы - возведение ветро-пылезащитного ограждения угольного склада, которое обеспечит максимальную защиту окружающей среды от производственной деятельности. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год.

https://ria.ru/20211101/pravitelstvo-1757181616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, уральская горно-металлургическая компания