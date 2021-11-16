В Приморье начальник пожарной части спас из горящего дома троих детей
Начальник пожарной части в Приморье спас из горящего дома троих маленьких детей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботники пожарной охраны пожарно - спасательного центра во время работы
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Начальник 40-й пожарной части Шкотовского района Приморья Сайхан Алиев спас из горящего дома трех детей в возрасте от 2 до 4 лет, сообщает во вторник государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите от ЧС.
ЧП произошло 15 ноября. В пожарную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома в посёлке городского типа Шкотово. На место выехал дежурный караул во главе с начальником пожарной части Сайханом Алиевым. Горела пристройка к дому и чердачное помещение, была угроза перехода огня на жилой дом и соседние постройки.
"Кроме этого оказалось, что в горящем доме находятся трое несовершеннолетних детей. Начальник караула незамедлительно проник в квартиру через окно, так как в пристройке к дому началось интенсивное горение и проникнуть через входную дверь в квартиру не представлялось возможным. Из горящей пристройки Сайхан Алиев через оконный проем передал троих детей 2-х, 3-х и 4-х лет пожарным дежурного караула", - говорится в сообщении.
Врачи приехали для оказания медицинской помощи детям. Пожар оперативно потушили на 40 "квадратах". Огонь не успел полностью охватить жилой дом и перекинуться на надворные постройки.