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В Приморье начальник пожарной части спас из горящего дома троих детей
В Приморье начальник пожарной части спас из горящего дома троих детей - РИА Новости, 16.11.2021
В Приморье начальник пожарной части спас из горящего дома троих детей
Начальник 40-й пожарной части Шкотовского района Приморья Сайхан Алиев спас из горящего дома трех детей в возрасте от 2 до 4 лет, сообщает во вторник... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:05
2021-11-16T09:05
происшествия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Начальник 40-й пожарной части Шкотовского района Приморья Сайхан Алиев спас из горящего дома трех детей в возрасте от 2 до 4 лет, сообщает во вторник государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите от ЧС.ЧП произошло 15 ноября. В пожарную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома в посёлке городского типа Шкотово. На место выехал дежурный караул во главе с начальником пожарной части Сайханом Алиевым. Горела пристройка к дому и чердачное помещение, была угроза перехода огня на жилой дом и соседние постройки.Врачи приехали для оказания медицинской помощи детям. Пожар оперативно потушили на 40 "квадратах". Огонь не успел полностью охватить жилой дом и перекинуться на надворные постройки.
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происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье
09:05 16.11.2021
 
В Приморье начальник пожарной части спас из горящего дома троих детей

Начальник пожарной части в Приморье спас из горящего дома троих маленьких детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботники пожарной охраны пожарно - спасательного центра во время работы
Работники пожарной охраны пожарно - спасательного центра во время работы - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Начальник 40-й пожарной части Шкотовского района Приморья Сайхан Алиев спас из горящего дома трех детей в возрасте от 2 до 4 лет, сообщает во вторник государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите от ЧС.
ЧП произошло 15 ноября. В пожарную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома в посёлке городского типа Шкотово. На место выехал дежурный караул во главе с начальником пожарной части Сайханом Алиевым. Горела пристройка к дому и чердачное помещение, была угроза перехода огня на жилой дом и соседние постройки.
"Кроме этого оказалось, что в горящем доме находятся трое несовершеннолетних детей. Начальник караула незамедлительно проник в квартиру через окно, так как в пристройке к дому началось интенсивное горение и проникнуть через входную дверь в квартиру не представлялось возможным. Из горящей пристройки Сайхан Алиев через оконный проем передал троих детей 2-х, 3-х и 4-х лет пожарным дежурного караула", - говорится в сообщении.
Врачи приехали для оказания медицинской помощи детям. Пожар оперативно потушили на 40 "квадратах". Огонь не успел полностью охватить жилой дом и перекинуться на надворные постройки.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 18:42
Женщина и двое детей погибли при пожаре в доме в Челябинской области
 
ПроисшествияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Жилье
 
 
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