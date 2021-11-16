https://ria.ru/20211116/primore-1759226230.html

В Приморье начальник пожарной части спас из горящего дома троих детей

В Приморье начальник пожарной части спас из горящего дома троих детей - РИА Новости, 16.11.2021

В Приморье начальник пожарной части спас из горящего дома троих детей

Начальник 40-й пожарной части Шкотовского района Приморья Сайхан Алиев спас из горящего дома трех детей в возрасте от 2 до 4 лет, сообщает во вторник... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:05

2021-11-16T09:05

2021-11-16T09:05

происшествия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Начальник 40-й пожарной части Шкотовского района Приморья Сайхан Алиев спас из горящего дома трех детей в возрасте от 2 до 4 лет, сообщает во вторник государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите от ЧС.ЧП произошло 15 ноября. В пожарную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома в посёлке городского типа Шкотово. На место выехал дежурный караул во главе с начальником пожарной части Сайханом Алиевым. Горела пристройка к дому и чердачное помещение, была угроза перехода огня на жилой дом и соседние постройки.Врачи приехали для оказания медицинской помощи детям. Пожар оперативно потушили на 40 "квадратах". Огонь не успел полностью охватить жилой дом и перекинуться на надворные постройки.

https://ria.ru/20211115/pozhar-1759177988.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье