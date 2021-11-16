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https://ria.ru/20211116/potok-1759329600.html
Климкин дал совет Польше из-за "Северного потока — 2"
Климкин дал совет Польше из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
Климкин дал совет Польше из-за "Северного потока — 2"
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киев не должен сильно радоваться из-за прекращения сертификации оператора "Северного потока... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:07
2021-11-16T17:07
в мире
польша
газпром
павел климкин
балтийское море
wintershall
северный поток — 2
uniper
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киев не должен сильно радоваться из-за прекращения сертификации оператора "Северного потока 2", он предлагает Польше обратиться в Европейский суд, чтобы оспорить создание немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку."Прекращение сертификации "Северного потока 2" не должно нас сильно радовать. Скорее, наоборот, ведь создается отдельная компания, отвечающая за часть "Северного потока 2" на немецкой территории и в немецких территориальных водах. Там будет в полном объеме действовать законодательство Евросоюза. А вот относительно другой части СП2 ("Северного потока 2" - ред.), похоже, есть договоренность по европейскому законодательству "съехать", - написал Климкин в своем Facebook.Он предполагает, что из-за того, что "Газпром" в первую очередь заполнил хранилища в Германии, кажется, что ФРГ "с Путиным по основным энергетическим вопросам договорилась"."Похоже, что договорились без нашего участия и через нашу голову, поэтому хотелось бы знать, как учтены наши интересы по продлению транзитного контракта с "Газпромом" и покупке газа у ЕС. Если таких договоренностей нет, то нам это обойдется гораздо дороже, чем Германии. Энергетика - это наша слабая цепь и Кремль будет пытаться разрушить именно ее", - считает экс-глава МИД.Однако дипломат считает, что выход есть. "Нужно, чтобы поляки пошли в Европейский суд с отрицанием этого "развода". А мы должны их поддержать", - резюмировал Климкин."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, польша, газпром, павел климкин, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия
17:07 16.11.2021
 
Климкин дал совет Польше из-за "Северного потока — 2"

Климкин посоветовал Польше обратиться в Европейский суд из-за "дочки" Nord Stream 2

© Фото : Nord Stream 2Судно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Nord Stream 2
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киев не должен сильно радоваться из-за прекращения сертификации оператора "Северного потока 2", он предлагает Польше обратиться в Европейский суд, чтобы оспорить создание немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.
"Прекращение сертификации "Северного потока 2" не должно нас сильно радовать. Скорее, наоборот, ведь создается отдельная компания, отвечающая за часть "Северного потока 2" на немецкой территории и в немецких территориальных водах. Там будет в полном объеме действовать законодательство Евросоюза. А вот относительно другой части СП2 ("Северного потока 2" - ред.), похоже, есть договоренность по европейскому законодательству "съехать", - написал Климкин в своем Facebook.
Он предполагает, что из-за того, что "Газпром" в первую очередь заполнил хранилища в Германии, кажется, что ФРГ "с Путиным по основным энергетическим вопросам договорилась".
"Похоже, что договорились без нашего участия и через нашу голову, поэтому хотелось бы знать, как учтены наши интересы по продлению транзитного контракта с "Газпромом" и покупке газа у ЕС. Если таких договоренностей нет, то нам это обойдется гораздо дороже, чем Германии. Энергетика - это наша слабая цепь и Кремль будет пытаться разрушить именно ее", - считает экс-глава МИД.
Однако дипломат считает, что выход есть. "Нужно, чтобы поляки пошли в Европейский суд с отрицанием этого "развода". А мы должны их поддержать", - резюмировал Климкин.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 16:20
На Украине воспользуются паузой в сертификации "Северного потока — 2"
 
В миреПольшаГазпромПавел КлимкинБалтийское мореWintershallСеверный поток — 2UniperРоссия
 
 
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