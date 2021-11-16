https://ria.ru/20211116/potok-1759292179.html
Германия прокомментировала приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Германия прокомментировала приостановку сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021
Германия прокомментировала приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2" регуляторным вопросом... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:37
2021-11-16T14:37
2021-11-16T15:35
экономика
германия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
северный поток — 2
nord stream 2 ag
газпром
балтийское море
wintershall
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2" регуляторным вопросом и промежуточным этапом в этом процессе, который не скажется на энергоснабжении Германии, заявила РИА Новости представитель ведомства Сузанне Унград.Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку."Речь идет о чисто регуляторном вопросе, а конкретно о вопросе прав хозяйствующих субъектов, который (вопрос) в рамках процессе сертификации находится в ведении Федерального сетевого агентства. С учетом результатов дальнейшего анализа (агентством), этот вопрос организационной формы (будущего оператора), являющийся частью процесса сертификации BNA, не затрагивает заключения министерства экономики и энергетики по вопросу анализа безопасности энергоснабжения", - заявила Унград, имея в виду представленное ранее министерством заключение, что "Северный поток 2" не несет угрозы энергоснабжению Германии.Она добавила, что решение BNA является в соответствии с процессуальным правом "промежуточным этапом" в рамках процесса сертификации."После поступления необходимых документов от Nord Stream 2 AG процесс сертификации в BNA будет возобновлен. Промежуточный этап временной приостановки процесса сертификации не скажется на энергоснабжении (Германии)", - отметила Унград.Она подчеркнула, что приостановка процесса сертификации означает и приостановку отчета четырехмесячного срока, который предусмотрен для принятия решения регулятором ФРГ. BNA приняло первоначальную заявку Nord Stream 2 AG 8 сентября, срок рассмотрения истекал 8 января. Таким образом, срок будет увеличен на то время, которое потребуется Nord Stream 2 AG для подачи новой заявки от лица своей немецкой "дочки"."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
https://ria.ru/20211116/gaz-1759294617.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
2021-11-16T14:37
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экономика, германия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), северный поток — 2, nord stream 2 ag, газпром, балтийское море, wintershall, uniper, россия
14:37 16.11.2021 (обновлено: 15:35 16.11.2021)
Германия прокомментировала приостановку сертификации "Северного потока — 2"
Минэнерго Германии назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 регуляторным вопросом
БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости.
Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG
как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2
" регуляторным вопросом и промежуточным этапом в этом процессе, который не скажется на энергоснабжении Германии
, заявила РИА Новости представитель ведомства Сузанне Унград.
Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку.
"Речь идет о чисто регуляторном вопросе, а конкретно о вопросе прав хозяйствующих субъектов, который (вопрос) в рамках процессе сертификации находится в ведении Федерального сетевого агентства. С учетом результатов дальнейшего анализа (агентством), этот вопрос организационной формы (будущего оператора), являющийся частью процесса сертификации BNA, не затрагивает заключения министерства экономики и энергетики по вопросу анализа безопасности энергоснабжения", - заявила Унград, имея в виду представленное ранее министерством заключение, что "Северный поток 2" не несет угрозы энергоснабжению Германии.
Она добавила, что решение BNA является в соответствии с процессуальным правом "промежуточным этапом" в рамках процесса сертификации.
"После поступления необходимых документов от Nord Stream 2 AG процесс сертификации в BNA будет возобновлен. Промежуточный этап временной приостановки процесса сертификации не скажется на энергоснабжении (Германии)", - отметила Унград.
Она подчеркнула, что приостановка процесса сертификации означает и приостановку отчета четырехмесячного срока, который предусмотрен для принятия решения регулятором ФРГ. BNA приняло первоначальную заявку Nord Stream 2 AG 8 сентября, срок рассмотрения истекал 8 января. Таким образом, срок будет увеличен на то время, которое потребуется Nord Stream 2 AG для подачи новой заявки от лица своей немецкой "дочки".
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ
через Балтийское море
до Германии. Его оператор - компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом
". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell
, OMV
, Engie
, Uniper
и Wintershall
- суммарно профинансировали прокладку газопровода на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.