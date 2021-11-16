https://ria.ru/20211116/potok-1759219580.html

Все оказалось еще хуже: Украина раскрыла реальные потери из-за "Северного потока — 2"

"Нафтогаз" раскрыл реальные потери Украины из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.11.2021

Все оказалось еще хуже: Украина раскрыла реальные потери из-за "Северного потока — 2"

Запуск газопровода "Северный поток — 2" лишит Украину примерно двух миллиардов долларов в год, заявил в беседе с агентством Рейтер глава компании "Нафтогаз"... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T05:07

2021-11-16T05:07

2021-11-16T09:53

экономика

в мире

украина

киев

еврокомиссия

нафтогаз украины

балтийское море

юрий витренко

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" лишит Украину примерно двух миллиардов долларов в год, заявил в беседе с агентством Рейтер глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.По его словам, именно поэтому Киев все еще надеется заблокировать российский проект.Накануне немецкий регулятор, который занимается сертификацией газопровода, допустил "Нафтогаз" к процессу. Витренко подчеркнул, что, по мнению украинской стороны, сертифицировать "Северный поток — 2" нельзя, пока он не будет соответствовать европейскому законодательству.Глава "Нафтогаза" добавил, что газопровод "угрожает мировой безопасности", и здесь, по его словам, Украина рассчитывает на помощь США."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось в сентябре, сейчас идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Киевские власти выступают против проекта и настаивают на сохранении транзита российского газа через свою территорию. Как утверждал Витренко, запуск трубопровода сделает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Москва же неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать, и призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. Что же касается сохранения украинского транзита, то российское руководство не раз выражало готовность продолжать поставки, но только если это будет экономически целесообразным.

https://ria.ru/20210926/potok-1751870805.html

https://ria.ru/20210928/potok-1752101147.html

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балтийское море

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экономика, в мире, украина, киев, еврокомиссия, нафтогаз украины, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия