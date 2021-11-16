Все оказалось еще хуже: Украина раскрыла реальные потери из-за "Северного потока — 2"

05:07 16.11.2021 (обновлено: 09:53 16.11.2021)
"Нафтогаз" раскрыл реальные потери Украины из-за "Северного потока — 2"
Глава "Нафтогаза" Витренко: "Северный поток — 2" лишит Киев двух миллиардов долларов в год
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" лишит Украину примерно двух миллиардов долларов в год, заявил в беседе с агентством Рейтер глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
По его словам, именно поэтому Киев все еще надеется заблокировать российский проект.
"Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток — 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП", — сказал Витренко.
Накануне немецкий регулятор, который занимается сертификацией газопровода, допустил "Нафтогаз" к процессу. Витренко подчеркнул, что, по мнению украинской стороны, сертифицировать "Северный поток — 2" нельзя, пока он не будет соответствовать европейскому законодательству.
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Глава "Нафтогаза" добавил, что газопровод "угрожает мировой безопасности", и здесь, по его словам, Украина рассчитывает на помощь США.
"Мы также ожидаем, что конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG. — Прим. ред.), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам и что "Северный поток — 2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность", — заключил чиновник.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось в сентябре, сейчас идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Киевские власти выступают против проекта и настаивают на сохранении транзита российского газа через свою территорию. Как утверждал Витренко, запуск трубопровода сделает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Москва же неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать, и призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. Что же касается сохранения украинского транзита, то российское руководство не раз выражало готовность продолжать поставки, но только если это будет экономически целесообразным.
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